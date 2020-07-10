Украине нужен реальный экономический патриотизм, государство унижает торг интересами, – Тимошенко.

Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украине нужен реальный экономический патриотизм, а не сдача национальных интересов под аккомпанемент героических лозунгов.

Такое мнение она высказала в эфире телеканала NewsOne. По мнению Тимошенко, со сменой президента в стране не произошло реальной смены власти.

"Из-за кулис, из-за пределов Украины кукловодят как Порошенко, так и Зеленским и просто идет преемственность этой власти и политики. Все, что было во времена пятого президента, продолжается и сейчас", – подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батьківщини" убеждена – сегодня нужно в корне менять всю международную политику страны.

"Украине нужен реальный экономический патриотизм, защита прав и интересов наших граждан, наших ресурсов, наших национальных интересов, прав нашего государства на самостоятельное развитие", – отметила политик.

Тимошенко отметила, что государство унижает "торг и базар, когда президент страны направо и налево сдает интересы страны".

"И хуже всего, когда эти размены, договорняки, обмены – все эти фривольные вещи происходят за счет предательства национальных интересов Украины, за счет сдачи интересов каждого украинца. И обидно, если нынешняя власть действует так же", – возмутилась лидер партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимошенко заявила, что при содействии власти НБУ был превращен в большой насос, который скачивал деньги из карманов украинцев и государственного бюджета.