Украине нужен независимый Антикоррупционный суд - Тимошенко

Высший антикоррупционный суд полноценно сможет работать только в том случае, если будет независимым от власти.

Об этом лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, передает пресс-служба партии.

По ее словам, соответствующий законопроект, который был внесен в Верховную Раду, не обеспечивал независимости Антикоррупционного суда от президента.

"Наоборот, он создавал механизмы влияния на формирование и функционирование такого суда. Именно поэтому мы этот закон критиковали и внесли соответствующие поправки, которые соответствуют требованиям Венецианской комиссии. Ни одна из моих поправок не была поддержана большинством в парламенте. Мы до последнего боролись, чтобы перед финальным голосованием окончательная редакция законопроекта со всеми правками была направлена ​​на экспертизу в Венецианскую комиссию. Впрочем, президентское большинство, оставив в законопроекте зависимость суда, поставила закон на голосование", - сказала политик.

Как отметила Тимошенко, во фракции была дилемма: голосовать или не голосовать за этот ничтожный закон.

"Мы, как и другие демократические силы в Верховной Раде, приняли решение голосовать "за" по следующим причинам: очевидно, что закон о Антикоррупционный суд мог быть принят или в этой редакции, или вообще не принят. А Украина Антикоррупционный суд нужен как важный элемент борьбы с коррупцией. У нас есть надежда, что объединив усилия демократических политиков, гражданского общества и наших международных партнеров, мы сможем ограничить влияние на формирование антикоррупционного суда в ручном режиме, вопреки принятому закону", - отметила парламентарий.

Она обратилась к общественным организациям с просьбой помогать осуществлять мониторинг применения этого закона, а также осуществлять контроль за проведением конкурса в Высший антикоррупционного суда с целью обеспечения реальной независимости этого органа.

Напомним, ранее OBOZREVATEL собрал данные о том, кто голосовал против принятия закона об Антикоррупционном суде.