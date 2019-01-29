|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Украине нужен холодный мир с Россией'': в Госдуме ответили Порошенко

1.7тЧитать материал на украинском

В Госдуме РФ прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Украине нужен "холодный мир" с Россией.

"Насколько мне известно, у нас с ними и так мир, но в Украине всегда говорили о войне и агрессии. Теперь Порошенко делает совсем другие заявления", — сказал RT глава комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников.

По его мнению, чем ближе выборы, тем чаще президент Украины "будет выделывать подобные пируэты".

Петр Порошенко

Петр Порошенко

president.gov.ua

"У меня к нему доверия нет. Но если нынешний президент выступает с такими миролюбивыми заявлениями, я это приветствую в любом случае, хоть и не верю ни одному слову", — добавил депутат.

Новости
"Должны ответить на агрессию": ЕС пригрозил России из-за Украины

По убеждению Калашникова, Порошенко в настоящий момент действует, "исходя из предвыборных раскладов, а не из-за того, что искренне желает мира своей родине".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС Сергей Наев заявил, что Российская Федерация готовит полномасштабную агрессию против Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Петр Порошенко
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
10
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
еще чуть-чуть и педрошенко будет клясться в пюбви к РОССИИ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Шо тебе пидорас до нашего президента, идите нахуй, отстаньте от Украины, мягко сказал, отебитесь. У вас есть ХУЙЛО его и обсуждайте.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги