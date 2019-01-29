''Украине нужен холодный мир с Россией'': в Госдуме ответили Порошенко

В Госдуме РФ прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Украине нужен "холодный мир" с Россией.

"Насколько мне известно, у нас с ними и так мир, но в Украине всегда говорили о войне и агрессии. Теперь Порошенко делает совсем другие заявления", — сказал RT глава комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников.

По его мнению, чем ближе выборы, тем чаще президент Украины "будет выделывать подобные пируэты".

Петр Порошенко president.gov.ua

"У меня к нему доверия нет. Но если нынешний президент выступает с такими миролюбивыми заявлениями, я это приветствую в любом случае, хоть и не верю ни одному слову", — добавил депутат.

По убеждению Калашникова, Порошенко в настоящий момент действует, "исходя из предвыборных раскладов, а не из-за того, что искренне желает мира своей родине".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС Сергей Наев заявил, что Российская Федерация готовит полномасштабную агрессию против Украины.

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