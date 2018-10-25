Украине нужен бюджет развития вместо бюджета стагнации — Тимошенко

Бюджет Украины на следующий год вместо развития ориентирован на повышение тарифов, углубление бедности и долгов населения. Это неэффективный документ, который только вредит украинской экономике и не содержит эффективных шагов для повышения уровня жизни людей, а потому должен быть кардинально пересмотрен.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время заседания Согласительного совета председателей парламентских комитетов и фракций.

Бюджет упадка

"Это бюджет полной стагнации. Он оставляет ВВП Украины практически ниже плинтуса - на 36,5% ниже в валютном исчислении, чем он был в 2013 году. Стагнация продолжается, и этот бюджет ее поддерживает. Предложенный правительством проект вообще не предусматривает развитие государства. На содержание тюрем выделяется вдвое больше, чем на научные исследования НАН Украины. Также смета на 2019 оставляет в тени 592 млрд грн, не выведена в доходную часть. Он не обеспечивает ни легализации, ни деофшоризацию, сохраняет коррупцию и теневые обороты. Это бюджет абсолютной долговой зависимости", - заявила лидер фракции "Батьківщина".

Юлия Тимошенко уверена, что сам механизм разработки бюджета в Украине нужно кардинально изменить, поскольку он годами был сфокусирован на финансовой стабилизации, а не на развитии экономики. Об этом говорится в представленном Юлией Тимошенко стратегическом документе "Новый экономический курс".

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"С момента распространения влияния глобального финансово-экономического кризиса на экономику Украины формирования доходов, расходов и дефицита бюджета стали средством исключительно политики финансовой стабилизации, а не развития. Чрезмерно жесткое ограничение расходов стало одной из причин продолжения экономического спада, сокращения инвестиций и потребления. В результате, процедуры и правила принятия государственного бюджета начали систематически и грубо нарушаться. Структура как доходной, так и расходной частей бюджета в большинстве случаев является следствием случайных политических решений, а не результатом политики согласованных между собой реформ. Со стороны правительства фактически утрачен контроль за обоснованностью составления смет бюджетных учреждений, которые являются основанием для взятия бюджетных обязательств", - говорится в "Новом экономическом курсе".

Олигархи и политические торги

По мнению авторов документа, для того, чтобы бюджет Украины на самом деле стал инструментом развития, он должен перестать быть предметом наживы олигархата или политических торгов.

"В условиях политически несбалансированной и экономически слабой системы государственного управления, формирования бюджетной политики в Украине происходит под давлением необходимости удовлетворения интересов различных кланово-олигархических групп, оперативных задач сбалансирования макроэкономического положения и выполнения неоднозначных требований международных финансовых организаций. Бюджетная политика в Украине так и не получила свойств эффективного механизма реализации государственной стратегии в направлении реализации структурных реформ, значительная часть решений не подчиняется стратегическим экономическим соображениям, а является предметом внешних и внутренних политических торгов", - пишется в стратегии.

Налоги, которыми душат

Ключевая необходимость, на которой отмечают в "Новом экономическом курсе" Юлии Тимошенко заключается в уменьшении чрезмерного фискальной нагрузки на экономику и стимулировании экономического роста.

"Налоговая политика не работает как рычаг стимулирования экономического роста и позитивных структурных сдвигов. Чрезмерное изъятие в госбюджет части прибыли государственных и коммунальных предприятий противоречит задачам их инвестиционно ориентированного развития, приводит к потере ими конкурентоспособности или к снижению качества услуг. Структура расходов государственного бюджета не обеспечивает поддержку экономического развития, а большинство "защищенных" расходов не решает накопившиеся социальные проблемы. Структура бюджетных расходов свидетельствует об ориентации преимущественно на удовлетворение неотложных нужд социально-экономического развития в противовес стратегическим целям и задачам структурной перестройки экономики. Стабильно высокая доля социальных расходов не обеспечивает надлежащее качество жизни населения и развитие человеческого капитала через нереформированность составляющих социальной сферы", - убеждены авторы.

Бедность и потеря возможностей

Не менее важной задачей для Украины в "Новом экономическом курсе" называют сохранение человеческого и научного потенциалов, которым много лет не уделяли должного значения.

"Ухудшение качества человеческого капитала и научного и образовательного потенциала снижают конкурентоспособность национальной экономики. Остаточное финансирование капитальных расходов учреждений бюджетной сферы приводит к потерям материального и человеческого капитала и препятствует их реформированию. Очевидна проблема неэффективного управления государственным инвестиционным процессом. Имеется неадекватность объема государственных инвестиций задачей социально экономического развития, а инвестиционная политика государства характеризуется отсутствием целенаправленности и в приоритетах инвестирования, неспособностью эффективно составлять и администрировать инвестиционные проекты и постоянным недофинансированием", - констатируют в стратегии.

В "Новом экономическом курсе" отмечают, что неэффективное составления бюджета еще больше вгоняет населения в бедность. Ведь несбалансированность фискальных обязательств и возможностей их финансового обеспечения приводит к хронической недостаточности государственного бюджета.

"Хроническое планирования государственного бюджета с необоснованными дефицитами побуждает постоянную потребность осуществлять государственные заимствования, все большая часть которых направляется на возврат ранее полученных займов. Масштабность государственных заимствований на внутреннем рынке делает их ощутимым фактором влияния на финансовую ситуацию в стране, создавая риск распространения "эффекта вытеснения", а направление привлеченных средств преимущественно на потребление и возврата предыдущих долгов, вместо инвестиций в развитие, воспроизводит хроническую зависимость от внешнего финансирования. Обременительность внешнего долга стремительно растет вследствие девальвации гривны", - пишут в документе.

Спасение из бюджетной ловушки

По мнению авторов документа, единственным путем для развития экономики Украины должна стать стимулирующая бюджетная политика, направленная не на "проедание" и упадок, а на создание продукции и повышение уровня жизни людей.

"Бюджетная политика, с одной стороны, имеет максимально стимулировать предпринимательскую деятельность через налоговую либерализацию и снижение доли фискального перераспределения внутреннего валового продукта, а с другой, должно способствовать мобилизации ресурсов внутреннего спроса, значительная часть которого генерируется именно бюджетными расходами. Решение этой противоречивой задачи видится в концентрации фискальной либерализации на первом этапе внедрения, преимущественно в сфере администрирования и снижении на этой основе уровня тенизации экономики и "коррупционного налога". А также через совершенствование структуры и механизмов осуществления бюджетных расходов и соответствующем распространении их стимулирующей функции. Ощутимый потенциал содержится в расширении базы налогообложения за многомерную налоговую политику: привлечение к налогообложению широкого круга источников получения прямого или косвенного дохода - недвижимости, природных ресурсов и т.п. Стимулирующая функция налогов является обязательной составляющей эффективной бюджетной политики", - резюмируют в документе.

Как сообщалOBOZREVATELнедавно Тимошенко назвала цель Новой Конституции.