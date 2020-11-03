Украине невозможно получить гарантии по Будапештскому меморандуму, – дипломат

Будапештский меморандум является политической декларацией, поэтому получить реальные гарантии по этому документу практически невозможно.

Как заявила в интервью "Интерфакс-Украина" посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, Будапештский меморандум – это не международный договор.

"Я помню, когда в 2014 году впервые шла речь о Будапештском меморандуме, мне звонили из Германии и спрашивали, что это? Я была в Украине, когда его подписали в 1994 году, но тогда никто о нем уже не помнил. это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", – сказала она.

Посол отметила, что Германия работает с США, Великобританией, Канадой и информирует об усилиях по разрешению конфликта на Донбассе.

"Что мы действительно делаем, то мы говорим с нашими партнерами. Есть Минский формат, "нормандская четверка". Мы всегда говорим и с США, и с Великобританией, также Канадой, которая не подписывала Будапештский меморандум, но мы работаем вместе, мы их информируем. Если они поддерживают наши усилия – тем лучше", – отметила Фельдгузен.

В то же время она подчеркнула, что гораздо важнее расширения нормандского формата, чтобы эти страны поддержали и усилия Германии, и саму Украину.

"Если Украина хочет расширить имеющиеся форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Все-таки нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников - это больше координировать позиции. Найти даты для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет семь или восемь участников – это еще хуже. Как нам кажется, гораздо важнее, чтобы эти страны поддержали наши усилия, Украину, и поэтому нужно с ними постоянно говорить", – подчеркнула дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время местных выборов в Украине проводился опрос от президента Украины Владимира Зеленского. Один из вопросов звучал: "Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?"

Сам Зеленский заявил, что все подписанные меморандумы и соглашения должны выполняться.