Украине надо избавиться от заболевшей раком бюрократии — Сакварелидзе

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Гийом Шойрер – посол Швейцарии в Украине, и Давид Сакварелидзе – экс-заместитель Генерального прокурора в Украине и Грузии об инвестициях, верховенстве права и конфискации незаконных активов.

- Сакварелидзе: И соучредитель политической партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

- Попова: Спасибо, что добавил. Господин посол, есть много инвесторов, которые инвестируют в Украину – 35 тыс. рабочих мест создано швейцарскими компаниями. А какие именно эти компании? И что нужно, чтобы еще больше инвестиций из Швейцарии пришло в Украину, на ваш взгляд, кстати, обоих?

- Шойрер: По моему мнению, подход и стратегия должны быть разделены на два разных направления. Первый – это продолжение совершенствования защиты инвесторов, которые уже пришли в Украину, пока это работает хорошо, но могло бы быть лучше.

В частности, на законодательном уровне еще есть некоторые неопределенности с судебной реформой, с тем, как работают суды. То есть надо укреплять верховенство права.

В конце концов, для инвестора лучшей гарантией является то, что суд является полностью независимым и полностью соответствует законам. Второе направление – продолжить продвигать новое лицо Украины, подальше от коррупции, в стороне от войны.

- Попова: Спасибо за ответ. Я думаю, господин посол был слишком дипломатичным в своем ответе о том, что надо воспроизводить rule of law, законность, порядок и нормальную работу судей. Я надеюсь, что, Давид, ты не будешь столь дипломатичным и сможешь сказать, что ты думаешь, что надо сделать для привлечения инвестиций. Вы проделали в Грузии в свое время достаточно неплохую работу.

- Сакварелидзе: В первую очередь хочу сказать, что в стране все взаимосвязано на сегодняшний день. Я не буду долго говорить, что при власти Порошенко, или Гройсмана, или Яценюка, не имеет значения, наша бюрократия абсолютно не имела понимания, насколько важна защита и внешних, и внутренних инвестиций, инвесторов.

Когда я работал в Грузии, любой иностранец и бизнесмен, мог постучаться в дверь Генеральной прокуратуры и любой из заместителей обязан был его принять, поговорить с ним и решить его проблему.

Очень важны те сигналы, которые поступают на запад, в первую очередь, война не так страшна и важна, можно ее просто перебить тем посылом, что безопасно делать бизнес. В Грузии тоже война идет, и Грузия потеряла тоже четверть территории, но Грузия в doing business в первой пятерке стран сегодня, это не мешает делать реформы параллельно. Поэтому пока ментальная модель чиновников не поменяется, которые на сегодняшний день ни о чем другом не думают, как о собственном обогащении, естественно, они будут понимать, насколько важна защита интересов швейцарской, или французской, или канадской, или сингапурской компании где-то в Полтавской области, или в Кривом Рогу, или, не знаю, во Львове и т.д., это не имеет значения.

Потеря людей в разы страшнее, чем потеря нефти или газа на примере каких-то ресурсов, потому что лучшие умы сегодня уезжают и строят экономику Канады, Польши, Турции и других развитых стран.

Поэтому оптимизм должен вернуться, энтузиасты и идеалисты должны вернуться в страну, но для этого нужны шаги и последствия. Нужно полностью избавиться от этого постсоветского заболевшего раком уже бюрократического строя, бюрократии, которая все рушит. В таких условиях, когда сегодня инвестор не уверен, что инвестиция завтра не окажется в руках какого-то народного депутата, который его рейдернет, и потом суд его пошлет куда подальше, и он потратит несколько лет, будет бегать по послам, потом послы будут бесконечно ходить и решать эту проблему, то ничего не разрешится, естественно.

И последнее, что я хотел сказать, это то, что инвестор должен понимать, что у нас свободное передвижение капитала. То есть в случае, если ты инвестируешь в Украину, то ты можешь также вывести свою прибыль таким же путем, как и инвестировал. Поскольку не логично, когда тебе говорят, что ты инвестировал в Украину, но деньги ты потом вывести не можешь. Можешь только какими-то обходными путями, через подставные или фальшивые компании – в чемодане тебе где-то во Франкфурте тебе потом принесут твою прибыль. Белые компании так не работают, так не принято. Поэтому они смотрят на все эти показатели – война там, налоги не совсем у нас еще понятные, налоговая система, суды непонятные и т.д. и т.п.

Но с судами еще можно обойтись, потому что большой инвестор закладывает арбитраж в свои спор и т.д., и судебная реформа должна максимально освободиться от реального влияния на украинских судей и больше быть завязанной на международные суды в плане хозяйственных договоров, особенно крупный.

- Попова: Как Швейцария противодействует отмыванию денег через швейцарские банки?

- Шойрер: Мне кажется, по поводу секретности банковской системы и отмывания денег в Швейцарии тянется долгая история, которая приобрела еще больший размах после голливудских фильмов о Джеймсе Бонде, где всегда присутствовали плохие парни с банковскими аккаунтами в нашей стране. Существует много мифов, но мы не единственная страной с такой секретностью банковской системы.

Что могу сказать о Швейцарии – это частично произошло благодаря перемещению денег внутри страны, а также благодаря потоку денег из-за границы, в частности из США. Но эта бизнес-модель полностью исчезла из нашей системы, секретность, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов уже не существует в нашей банковской системе.

- Попова: Это система трастов в Швейцарии, насколько я знаю?

- Шойрер: Это в банковских системах не только Швейцарии, но и во всех странах – в США, в Великобритании, в Персидском заливе. Эта трастовая система не является типично швейцарской или такой, которая является противоправной или в чем-то плохой.

Но вот что очень важно – вам известны владельцы траста, вы знаете клиентов, вы можете проследить за деньгами к легальным источникам. И это то, что мы делаем – у нас есть конвенции по надлежащей проверке, которые строго придерживаются швейцарские банки. То есть отмывание денег – это не то, что мы делаем, вероятно, были случаи в прошлом, но важно – на ранних этапах мы обнаружили это и начали с этим бороться.

Мы ввели уникальную систему борьбы, которую копируют сейчас другие страны – систему восстановления активов.

То есть, как только мы в кооперации с другим государством узнали, что деньги, которые поступили в Швейцарию, нелегальные – срабатывает система репатриации, восстановления активов обратно в бюджет страны или через Всемирный банк.

Потому что мы должны быть уверены, что те деньги, которые мы возвращаем обратно в страну, а мы знаем много примеров в Африке, в Латинской и Центральной Америке, мы вернули деньги для того, чтобы создать реальные инвестиции и обеспечить социальную оценку в пределах страны.

- Попова: Давид, как раз этим assets recovering вы занимались в Грузии, ваша команда. И вы в короткие сроки смогли вернуть достаточно большие деньги. Можешь рассказать об этом опыте?

- Сакварелидзе: Из Швейцарии конкретно я не припоминаю, чтобы мы возвращали, потому что Швейцария очень осторожна к таким вещам. В последние времена были модны такие места как, например, Каймановы острова, Панама, Кипр и т.д., которые, в принципе, считались такими райскими уголками, в которых можно было спрятать деньги, хотя и там уже стало это все проблематично, потому что рано или поздно оно где-то вылезет и так далее. Такие страны, как Швейцария, они конечно, осторожны, и у них уже такие строгие условия для хранения любых активов, что это становится, в принципе, для всех некомфортным.

Поэтому мы пошли другим путем, тогда мы внедрили быстрое эффективное правосудие, мы начали реальные посадки, никто этого н ожидал, внедрили сделку о признании вины, чтобы быстро покрывали ущерб, признавали вину и т.д. и т.п. Потом мы создали специальное управление по отмыванию денег, финмониторинг вместе с Нацбанком – при Нацбанке была службы финмониторинга, которая это все отслеживала и в связке со специальным отделом управления Генеральной прокуратуры активно этим занималась. Был оперативный отдел для этого создан и т.д.

Для этого нужно очень активно работать и возвращать доверие среди западных партнеров. Уважаемый посол отметил, что они готовы сотрудничать, но с подозрением относятся к возвращению денег и целенаправленности потом этих денег. Чтобы они опять не остались оборванными, так сказать, которые они возвращают той или иной стране.

Вот я припоминаю случай, тогда был Генеральный прокурор Шокин, я помню, и за год постоянно циркулировалась такая проблема, в Латвии, например, арестовали 50 млн евро, которые по подозрениям правоохранительных органов принадлежали Арбузову – такому известному коррупционеру украинскому. Три года прошло с тех пор, как Латвия морозила эти деньги и ждала судебное решение со стороны Украины, что эти деньги принадлежат Арбузову, и они незаконным образом были нажиты. И знаете, что произошло?

Украина за три года не смогла предоставить Латвии документ нелегального происхождения 50 млн евро, которые по сути принадлежали Арбузову, который, естественно, сказал, что это не его деньги. Никто не смог этого доказать, и что случилось – Латвия взяла и перечислила эти деньги в государственный бюджет Латвии.

- Попова: А сколько в Грузии вы вернули?

- Сакварелидзе: В Грузии с 2003 по 2004 год мы вернули активы, это не была только наличка, это были активы, где-то стоимостью 1,5 млрд дол, когда бюджет страны составлял всего лишь 300 млн. Тогда страна была в таком состоянии. Ну, в Украине можно эту цифру сопоставить с величиной Украины – я думаю, что при нормальной работе правоохранительных органов за год минимум можно поднять 5 млрд дол. и вернуть обратно в государственный бюджет. Это как раз та сумма, которую нам приходится выплачивать в этом году Международному валютному фонду.

- Попова: Кстати, господин посол и Давид также, а что сейчас происходит с активами Януковича и его окружения в Швейцарии? Они заблокированы? На какие суммы? Если вы знаете?

- Шойрер: Активы до сих пор заблокированы, мы активно работаем над этим.

Важно подчеркнуть, что наша страна была одной из первых, кто заморозил активы Януковича и его окружения в 2014-м году.

Это было сделано административно, сейчас мы должны доказать это в правовом поле, и мы сотрудничаем с украинскими властями. И в этом вопросе, честно говоря, все идет медленно, потому что процесс является сложным. Вопрос этих активов привлекает много судебных органов и многие страны. Процесс был введен нами, и очень важно уважать законы, мы не можем просто решить это, мы должны это легально доказать.

И это то чем мы сейчас занимаемся в сотрудничестве с нашей прокуратурой и вашей, также привлекая НАБУ и украинские органы власти. Иногда на это уходит более 10, 15, 17 лет, но что очень важно - этот процесс всегда не стоит на месте, и я уверен, что в зависимости от скорости решения этого вопроса, его сложности и запутанности, через год или через 2 года или больше, мы все же достигнем успеха и вернем средства в Украине.

- Попова: Скажи, Давид, а кто занимался возвращением активов в Украине? И кто занимался этим в Грузии, кстати?

- Сакварелидзе: В Грузии этим занимался действующий заместитель Антикоррупционного бюро Украины Углава Гизо, он курировал тогда же направление в Генеральной прокуратуре, будучи замом Генерального прокурора. В Украине я даже не знаю, если честно, не помню. Наверное, был Баганец такой заместитель тогдашнего Генерального прокурора, Касько участвовал в плане международной помощи, он курировал международный отдел, направление и т.д.

Попова: Украину всколыхнул вопрос возможного референдума о Донбассе. В то же время Швейцария довольно известна своими референдумами. Что можете вы сказать об этом инструменте? Насколько нам, на ваш взгляд, можно использовать его в Украине?

- Шойрер: Конечно, я не буду давать какие-то советы, но мы всегда готовы и рады делиться своим опытом. Мы не пытаемся поставить нашу систему, потому что она зарождалась веками на основе наших традиций, очень трудно экспортировать ее как инструмент. Однако то, что мы наблюдаем в мире, демократические референдумы, различные формы консультаций становятся все более популярными – на центральном уровне, а также на региональном и на местном уровнях.

- Попова: Вы имеете в виду Великобританию? Вы же, кстати, подписали с Великобританией соглашение по Брекзиту?

- Шойрер: Мы подписали это соглашение, чтобы решить последствия референдума, так как Швейцария и ЕС, а также Швейцария и Великобритания связаны между собой.

- Попова: А ты что думаешь о таких инструментах как референдумы? И вообще об изменении современной политики?

- Сакварелидзе: Я думаю, что референдумы, прямая демократия для Украины полезны. Конечно, она должна быть обдуманна, должна быть полезна в том плане, что в борьбе против олигархата в людей должно быть больше инструментов влияния на политические процессы. Они должны не зависеть от телевизионных ящиков, они не должны зависеть от гречки и подкупа избирателей и так далее.

Я сам сторонник абсолютно нового формата ведения политической кампании, когда бесконечно к тебе приходит депутат или политическая партия и объясняют, что "Голосуй за меня, потому что я лучший, и я улучшу твое состояние. А фактически голосуй за русскую рулетку". Например, почему, мы не можем голосовать через мобильные телефоны, и почему не можем дать право на голосование миллионам украинцев, которые живут за границей, которые сегодня содержат свою страну Украину, помогают экономически, финансово, чтобы мы не развалились и т.д.

- Попова: Ты понимаешь, что у нас взламывают Прикарпатье облэнерго. Случай 2015 года, когда россияне посредством хакерской атаки, через фишинговые письма отключили облэнерго. Ты представляешь себе, что будет с электронным голосованием?

- Сакварелидзе: Россияне могут и физически вмешиваться в любые выборы. Они это делают прекрасно. У них своя адепта, у них свои телеканалы, у них свои представители в Верховной Раде, у них свои судьи в стране и т.д. Но если мы может говорить форму российского риска и российского влияния, они физически могут сейчас прийти и в нас выстрелить, чем и занимаются уже 5 лет. То есть гаубицами, подготовленными боевиками, финансами они буквально с нами воюют все это время. Поэтому если мы сейчас будем говорить о рисках – риски есть. Есть такое понимание как blockchain таких вариантов, как что-то взломать, например, или что-то хакнуть, или уничтожить намного сложнее.

Если эту систему вывести на blockchain технологии – там будет рисков намного меньше, чем сейчас.

- Попова: У вас в Швейцарии есть электронное голосование?

- Шойрер: Мы имеем такую возможность, но только в нескольких областях мы проводим тесты, уже есть достаточно положительные результаты, но еще не решено, является ли это абсолютно безопасной системой.

- Сакварелидзе: И во вторую очередь, надо изменить закон, потому что процедура проведения референдума не прописана в украинском законодательстве, и об этом все знают. Если вот новая власть поменяет закон, я не сомневаюсь, что они это сделают, тогда будет возможность проводить референдумы. Но это не должно выглядеть как постоянно попытка убрать от себя ответственность и все перевести на народ. Так или иначе, новая власть будет носителем большой ответственности, которой от них, в принципе, люди и ожидают, решений конкретных и шагов.

Что касается референдума про мирные переговоры с Россией, я не понимаю, для чего это делается, потому что президент заявил четкий посыл, его второй же день был направлен на усиление санкций против России. То есть его выступление было очень конфронтационным изначально с Россией. Ты общаешься с человеком, который ни на какие уступки обычно не идет. Это не Путин, это не его стиль разговора. Он всегда пытается навязать тебе свою силу и разговаривать с тобой с позиции силы. Никогда никому и ничего не уступал и не уступит. Он не подарит нам Крым, он не отведет свои войска и не откажется от финансирования сепаратистских антиукраинских сил, которые стреляют в наших военнослужащих сегодня и убивают мирных жителей.

Попова: Есть одна разница, все-таки, в Осетии не стреляют и не убивают грузинских военных сейчас, а у нас сейчас стреляют. Гибнут люди, каждый день.

- Сакварелидзе: Я понимаю.

Это происходило в Грузии регулярно до 2008 года, там были перестрелки, и гибли люди. Это была очень похожая ситуация. Замороженный конфликт у нас до сих пор сейчас.

Перестрелок как таковых нет, потому что там путинская власть, и не в кого стрелять. Таких агрессивных боевых действий там не ведется, но проблема есть, она существует. Но Путин никому ничего не даст, и на Зеленского он будет смотреть как на политика, которого он может задавить своим напором, своей мощью, каким-то влиянием. В том числе региональным, международным и т.д. Поэтому с ним нужно быть очень четким и осторожным, и разговаривать с позиции партнеров.

- Попова: В последнее время в немецких СМИ была достаточно громкая история относительно австрийских партий, которые могли иметь отношение к русским. Как, кстати, это повлияло, на ваш взгляд, и на выборы в Европарламент, потому что они сразу после этого состоялись. И, во-вторых, как это воспринималось в Швейцарии?

- Шойрер: Мы, конечно, следили за этим через СМИ, главным образом через швейцарские СМИ. Это стало отражением, а также предупреждением о том, что для швейцарских политиков вмешательство из-за рубежа или способность влиять на средства массовой информации в стране, не является чем-то, что можно воспринимать безопасно. Итак, это воспринималось как сигнал к предостережению, если у вас есть власть в правительстве или находитесь в качестве законодателя – вы должны служить людям и их интересам.

- Попова: Ты знаешь эту историю, которая произошла в Австрии?

- Сакварелидзе: Я думаю, что мир меняется. И в эпохе, когда все моднее становятся ультраправые и радикальные силы, в том числе в Европе, и новоиспеченные, по-разному их называют – антисистемные, анти- какие-то там революционные и т.д., всегда есть риски того, что все-таки влияние черного нала, которого в России очень много, всегда работает. Не всегда, но иногда оно срабатывает. Мы видели, Берлускони зашел в Европарламент, например, то есть прямой рупор Владимира Путина, который все время повторял, что это великий политик, и надо с ним считаться и т.д.

И, конечно, риски в Европе, я не хочу говорить про Швейцарию, но в Австрии это было очевидно, что Премьер-Министр Швейцарии не может, например, сказать: "А ну-ка выделите мне 100 млн. долларов на подкуп депутатов". Даже ему в голову не придет такое – откуда взять эти деньги, кто ему принесет этот черный нал и т.д. У Путина есть такая возможность. Он может сегодня кого-то покупать, кого-то нет, у него есть очень развитые спецслужбы и т.д. И тут такие столкновения двух миров.

Поэтому я думаю, что Запад уже все больше и больше понимает, что с Путиным разговаривать на том же самом европейском, демократическом, либеральном языке – проигрышная позиция. Так же, как и Америка, Соединенные Штаты несколько раз спотыкалась об это. Мы помним, как Обама направлял туда, туда ездила Хилари Клинтон с такой красной кнопочкой “restart”, “reload” – как это все называлось. Мы люди, которые только что пережили бомбардировку со стороны нашего северного соседа, убили мирное население и забрали дополнительно территории, смотрели на это с ужасом. Главные партнеры в регионе, которые хотели как раз усиливать западные ценности. Поэтому ошибочное мнение, что Путин…

- Попова: Что с ним можно договориться.

Сакварелидзе: … с ним можно договориться, или пойти к нему навстречу, и это он воспримет как протянутую руку, это он воспринимает как слабость, и он становится более напористым. Поэтому риски, конечно, есть, и нас это тревожило, мы наблюдаем, например, за такими радикально-националистическими силами в том числе и во Франции, на французских выборах, в Австрии и так далее, и это нас тревожит, нас пугает, потому что для нас Европейский Союз всегда являлся определенной опорой в этом направлении.

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