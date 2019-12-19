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19 декабря • обновлено в 16:12
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Украине на заметку: у Порошенко рассказали о предостережениях Европарламента

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Депутаты Европейского парламента предостерегли новую украинскую власть от политически мотивированных преследований в Украине.

Как отметила депутат фракции "Европейская солидарность" председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе во время брифинга в Страсбурге, позиция европейских партнеров о недопустимости политических преследований зафиксирована в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС.

"Нас предостерегают от политически мотивированных преследований. И я надеюсь, что мы все в Украине примем во внимание эти конкретные наработки Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

У Порошенко рассказали о предостережениях Европарламента

У Порошенко рассказали о предостережениях Европарламента

Пресс-служба "ЕС"

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Она также сообщила, что европейские партнеры недовольны так называемой "Судебной реформой Зеленского", и эта позиция тоже зафиксирована в итоговом документе Парламентского Комитета.

"Мы видели недовольство наших коллег европейских парламентариев и их обеспокоенность ходом так называемой судебной реформы в Украине. Четко была отмечена взволнованность коллег из разных стран Европейского Союза по уменьшению судей Верховного Суда. Это также находит отражение в итоговом документе", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС в итоговой резолюции очертил четкие перспективы членства Украины в Европейском Союзе и однозначно определил действия России как агрессию против суверенного независимого Украины.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Петр Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе
Место
Украина
Теги
Европейский Союз Европейский парламент
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