Украине будет легче вернуть Крым, чем Донбасс, – Резников
Резников заявил, что в Крыму не было боевых действий, как на Донбассе
При этом нужно будет решить вопрос огромного замещения населения на полуострове
По его словам, защитой от гибридной агрессии должны быть так же гибридные ходы
Украине будет легче вернуть аннексированный Россией Крым, чем оккупированные районы Донбасса.
Такое мнение высказал в интервью "Радио Свобода" вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.
"Я вам скажу, что история с Крымом и возвращении Крыма назад в Украину полноценно как оккупированную сегодня территорию более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", – сказал он.
На замечание, что в Крыму огромное замещения населения, Резников ответил, что это задача, которую надо решать.
"Еще раз повторяю, что легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть так же гибридные ходы", – добавил вице-премьер.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы фамилии 15 российских военнослужащих, участвовавших в захвате Крыма в 2014 году.