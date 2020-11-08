Украине будет легче вернуть Крым, чем Донбасс, – Резников

Украине будет легче вернуть аннексированный Россией Крым, чем оккупированные районы Донбасса.

Такое мнение высказал в интервью "Радио Свобода" вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

"Я вам скажу, что история с Крымом и возвращении Крыма назад в Украину полноценно как оккупированную сегодня территорию более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", – сказал он.

На замечание, что в Крыму огромное замещения населения, Резников ответил, что это задача, которую надо решать.

"Еще раз повторяю, что легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть так же гибридные ходы", – добавил вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы фамилии 15 российских военнослужащих, участвовавших в захвате Крыма в 2014 году.