Украине будет хуже: Невзоров оценил уход Суркова с Донбасского направления

Несмотря на недавний уход Владислава Суркова с поста главного советника главы России по Донбассу, позиция Владимира Путина в отношении оккупированных территорий Украины станет только хуже.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал российский журналист Александр Невзоров. По его словам, Сурков сейчас обречен стать главным врагом российского лидера, но это ничего не изменит.

"Потому что Слава все-таки реально большой художник. Он умел красиво обеспечивать – по крайней мере красиво для себя и для своих интересантов – какие-то процессы. Владимир Владимирович не обладает таким опытом. Я подозреваю, что будет как-нибудь жестче, грубее и примитивнее", – считает он.

Невзоров и Путин

По его словам, уход Суркова с должности прежде всего означает, что в Кремле не место двум идеологам. При этом на данный момент он является "опаснейшим и абсолютно крупнокалиберным оппозиционером" Путину.

"Сурков, который обречен стать оппозиционером и врагом, а также вести себя в высшей степени опасно... Он не может сидеть просто так. Ему надо создавать идеологемы. У человека, который не интриговал и не идеологизировал целый час, начинаются процессы обмена веществ, он начинает чесаться и покрываться волдырями. И он был, конечно, генератором всех донбасских идей, главным автором этой драмы. Безусловно, он писал эту картину. "Русская весна" – это его кисть", – объяснил Невзоров.

Владислав Сурков и Владимир Путин premier.gov.ru

Он подчеркнул, что, хотя Сурков и является "романтиком-имперцем", однако опыт и время показывали, что никакого смысла, никакого навара для государства и для аппарата от его проекта "Новороссия" нет.

"А он все равно требовал денег, ресурсов. Он проедал плешь. Россия давно определилась: ей не нужен Донбасс. Поэтому Слава стал неуместен. Гравитационная связь была отключена. И он превратился в серьезного противника", – убежден Невзоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономист, бывший советник президента РФ, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов заявил: то, что президент России Владимир Путин якобы хочет избавиться от оккупированного Донбасса, – миф.

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