Украина жестко ответила ПАСЕ на скандальное возвращение России

Во вторник, 2 июля, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы 21 июля.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав соответствующий документ.

"Подписал письмо к Президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиане Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах", – сообщил Парубий.

Парубий отменил приглашение ПАСЕ на выборы

"Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора – России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина", – объяснил спикер свои мотивы.

Он подчеркнул, что любое влияние России на украинские выборы – недопустимо.

Facebook Андрея Парубия

Отметим, таким образом Парубий последовал рекомендациям Комитета по иностранным делам ВРУ, который накануне подчеркнул, что участие наблюдателей от ПАСЕ невозможно до тех пор, пока Россия не выполнит все резолюции Ассамблеи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Решение было принято в ночь на 25 июня.

Во время заседание ПАСЕ украинская делегация в знак протеста против поблажек для России покинула зал заседаний.

В среду, 26 июня, регламентный комитет ПАСЕ усомнился в законности полномочий России и направил обращение в Венецианскую комиссию для определения, есть ли в составе российской делегации депутаты из аннексированного Крыма.

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