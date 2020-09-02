Украина затроллила Лаврова за выпад о "200 экстремистах" в Беларуси

Марина Лисничук Политика 15:50, 2.09.2020 Обновлено: 16:13, 2.09.2020

Главу российского МИД Сергея Лаврова потроллилы за его заявление о "200 экстремистах из Украины", которые якобы дестабилизируют ситуацию с мирными протестами в Беларуси.

В частности, украинский политик и блогер Виталий Чепинога предложил ответить на его выпад обращением от так называемого Министерства экстремизма в Украине. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что слова российского чиновника являются "плодом болезненной фантазии" его и тех, кто ему об этом сказал.

В частности, нардеп прошлого созыва ВРУ Чепинога в Facebook иронически подчеркнул, что сейчас все можно списать на пандемию COVID-19.

"Я бы выдал какое-то заявление от МЭУ: Министерство экстремизма Украины информирует, что в связи с эпидемией коронавируса, с 1 марта 2020 года по сегодня включительно, все украинские реестровые экстремисты находятся на самоизоляции и занимаются дестабилизацией дома, в соответствии с заранее определенной государственной программой. До официального окончания карантина 31 октября командировки украинских экстремистов в другие страны не планируются и не предусмотрены расходами государственного бюджета", – потроллил он российского министра.

Скриншот поста
(Facebook Vitalii Chepynoga)

Со своей стороны глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что ему даже не хочется комментировать такой бред от коллеги с РФ, однако добавил, что в рамках борьбы с российской дезинформацией это необходимо сделать.

"200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моем российскому коллеге Сергею Лаврову. Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси", – подчеркнул он.

Министр напомнил, что именно Россия хвастается о том, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова отправить их еще больше.

"Попытки России представить своих "зеленых человечков" в Беларуси как украинских экстремистов – это дешевый и проигрышный трюк. И главное: поистине, как говорит пословица: "вор кричит: держите вора", – подытожил Кулеба.

Комментарий главы МИД Украины относительно заявлений Лаврова
(Facebook Дмитрий Кулеба)

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД России Сергей Лавров заявил, якобы на территории Беларуси, где проходят протесты, находится в двух сотен натренированных "экстремистов, которые прошли подготовку в Украине". По его словам, это подтвержденная информация и Кремль собирается ответить на попытки "оторвать Беларусь от РФ".

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