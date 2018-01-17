Украина защищает Европу: Порошенко заявил о необходимости дать жесткий отпор России

Действия России в Украине направлены на разрушение государства и нарушают нормы международного права, поэтому агрессору необходимо дать жесткий отпор.

Такое заявление он сделал 16 января в ходе встречи с послами иностранных государств и руководителями международных организаций в Киеве, сообщается на сайте президента Украины.

"Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", – сказал Порошенко.

По его словам, самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций России является демократическая, успешная и независимая Украина.

Порошенко добавил, что именно украинская армия защищает мир, стабильность и демократию в Европе. Глава Украины подчеркнул также необходимость в жестком отпоре тем, кто нарушает нормы международного права.

"Попытки умиротворения агрессора всегда, без всяких исключений, ведут к росту его аппетитов и, как результат, новой агрессии. Поэтому необходимость жесткого, бескомпромиссного отпора тем, кто грубо нарушает нормы международного права, сегодня очевидна", – добавил Порошенко.

Как писал "Обозреватель", накануне военный эксперт рассказал о масштабных проблемах России на мировой арене.