Украина запретила выборы Путина: ОБСЕ "опустила" Россию

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не стало на сторону России из-за решения Украины запретить находящимся в стране россиянам голосовать на президентских выборах РФ 18 марта.

Пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер заявил, что этот вопрос должен регулироваться двусторонними отношениями Украины и России и бюро не будет комментировать данное решение Киева, передает ТАСС.

"По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами", - сказал он.

"Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это [заявление властей Украины] прокомментировать", - заявил Раймер.

Как писал "Обозреватель", ранее в России выступили с угрозами в сторону Украины из-за запрета выборов.