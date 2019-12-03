Украина вместе с НАТО задумала устроить на Донбассе Ruxit: что это значит

После завершения саммита "нормандской четверки" Россия должна совершить "RUxit" – выход РФ и ее сил из Украины.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Наши главные ожидания от "нормандского саммита" и любых других форматов – это то, что я называю RUxit: мы хотим, чтобы Россия и российские силы покинули Украину", – сообщил дипломат.

"Хочу напомнить, что мы пытаемся стать частью НАТО почти 30 лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. И об этом я хочу напомнить лидерам (Альянс. – Ред.)", – отметил министр в интервью телеканалу Sky New.

Вадим Пристайко 3-4 декабря находится с рабочим визитом в Лондоне, где примет участие в конференции НАТО и проведет двусторонние встречи с министрами стран-членов и партнеров Альянса.

Война на Донбассе

Как писал OBOZREVATEL:

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что "нормандская встреча" состоится в конце ноября.

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

18 ноября в Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская делегация на нормандской встрече должна отстаивать позиции сохранения унитарности государства и требовать выполнения Россией безопасностного компонента перед политическим.

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