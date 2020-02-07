Сьогодні відбулись без перебільшення руйнівні події для вітчизняної економіки і державної незалежності.

НКРЕКП прийняла злочинну постанову, якою ввела додаткове мито на український експорт струму.

Перед цим Енергетичне співтовариство ЄС написало листа до Комісії, в якому чітко зазначено, що це рішення приторічить законодавству ЄС і угоді про Асоціацію України з ЄС, воно незаконне, тому не приймайте його.

Найголовніше: рішення НКРЕКП з великою вірогідністю зменшить до мінімуму експорт електроенергії з України. Ми втратимо десь 400 млн доларів валютної виручки. Втратимо виробіток електроенергії, робочі місця енергетиків і шахтарів. Які поїдуть працювати до Польщі, Угорщини чи Росії, які захищають своє виробництво. Усі країни світу захищають свій експорт. А в Україні сьогодні дають преференції для імпорту і свідомо знищується власне виробництво.

А чи знаєте ви, що струм це був останній енергетичний продукт який Україна експортувала, а не залежала від його імпорту. Раніше ми поховали газову промисловість і стали імпортерами. Нафтовидобувну - і стали імпортерами нафти. Нафтопереробну - і сьогодні імпортуємо бензин та дизпаливо з Росії та Білорусі. Потім втратили вугілля, а сьогодні відмовляємось й від струму.

Україна - за крок від втрати енергонезалежності, а значить - втрати державної незалежності.

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