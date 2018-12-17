''Украина взяла в заложники ПАСЕ'': в России отличились скандальным заявлением 

Российская делегация не будет принимать участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, "пока там не одумаются".

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что "первую скрипку" в ПАСЕ сейчас играют радикалы, которые при поддержке Лондона и Вашингтона определяют политику и решения этой организации, передает "Интерфакс-Украина".

"Эта структура сегодня оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польшей, Украиной. Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они фактически навязывают мнение всей Парламентской Ассамблее", - сказал он.

По словам Володина, "не те отношения" сложились исключительно по вине коллег из ассамблеи.

Заседание ПАСЕ "Факты"

"Потому что они посчитали, что можно рот заткнуть любой стране и при этом страна еще должна платить деньги. Причем, большие деньги - десятки миллионов долларов - как взнос в Парламентскую ассамблею", - подчеркнул он.

"Зачем платить за то, что для граждан нашей страны не приносит абсолютно никаких результатов? Лучше сэкономить, а когда одумаются, конечно, мы этот формат востребуем", - добавил Володин.

Напомним, Москва с 2016 года не направляла необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку российских парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре регламентный комитет ПАСЕ принял решение ограничить санкции по отношению к делегации РФ. Теперь россиянам предоставляется право голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека СЕ и других руководителей организации,