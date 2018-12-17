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''Украина взяла в заложники ПАСЕ'': в России отличились скандальным заявлением 

1.9тЧитать материал на украинском

Российская делегация не будет принимать участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, "пока там не одумаются".

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что "первую скрипку" в ПАСЕ сейчас играют радикалы, которые при поддержке Лондона и Вашингтона определяют политику и решения этой организации, передает "Интерфакс-Украина".

"Эта структура сегодня оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польшей, Украиной. Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они фактически навязывают мнение всей Парламентской Ассамблее", - сказал он.

По словам Володина, "не те отношения" сложились исключительно по вине коллег из ассамблеи.

Заседание ПАСЕ

Заседание ПАСЕ

"Факты"

"Потому что они посчитали, что можно рот заткнуть любой стране и при этом страна еще должна платить деньги. Причем, большие деньги - десятки миллионов долларов - как взнос в Парламентскую ассамблею", - подчеркнул он.

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"Зачем платить за то, что для граждан нашей страны не приносит абсолютно никаких результатов? Лучше сэкономить, а когда одумаются, конечно, мы этот формат востребуем", - добавил Володин.

Напомним, Москва с 2016 года не направляла необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку российских парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре регламентный комитет ПАСЕ принял решение ограничить санкции по отношению к делегации РФ. Теперь россиянам предоставляется право голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека СЕ и других руководителей организации,

Персона
Вячеслав Володин
Тег
ПАСЕ
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
РУССКИЕ ( имя прилагательное ) ПОЗОРНАЯ и ущербная недоНАЦИЯ ! КАЦАПЫ НЕ умеют работать руками (растут из жопы) и систематически думать. Они больше способны на спорадические, одноразовые действия ( такие как - испаражняться и раскидывать дерьмо вокруг себя) … Русских объединяют качества УЩЕРБНОГО ДЕБИЛА: лень, зависть, подлость, апатия, опустошенность… По своей пафосной эмоциональности и поведенческой ничтожности русские прямо противоположны эстетическому стилю адекватного и здорового homo sapiens … У русских нет жизненных принципов. Они не умеют ( бздят ) постоять за себя ! Русский любую победу превратит в поражение и засрет победу… Всякое поражение превратит в катастрофу... Никогда не понятно, что КАЦАП понял и что не понял ( ТУПОЙ ) С ТУПЫМ РУССКИМ надо говорить очень упрощенно. Это не болезнь, а историческое ПЕЩЕРНОЕ СОСТОЯНИЕ… КАЦАП знает, что хочет, но это у него социально никогда не получается. Он хочет : ничего не делать и все иметь. РУССКИЕ – это СИФИЛИС человечества !
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Питон Каа
Питон Каа
Европейская говорильня опять осталась без российских взносов, а ведь это для нее приличная сумма. Ну да и так тому и быть, пусть украинцам спасибо скажут.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Питон Каа, Ты отсосал : у Бандер у Пиндосов с Европой И расплатился с Китаем ЕБАЛОМ и ЖОПОЙ… российский ПИДАРАС !
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Есть такие ДАУНЫ, - их зовут кацапы, До всего есть дело, всё им по плечу, Учат, как сношаться, даже маму с папой, Пьют заместо пива, - конскую мочу. Раздают кацапы ценные советы, Ведь они всё знают, и во всём секут, Где чего случится вдруг на белом свете, А кацап незванный, - сразу тут как тут. Где его не просят, и не уважают, - Именно в то место сунет он свой хер, Хоть своей же властью вечно унижаем, - Он на всё согласен, словно пионер. Что же тут поделать, - это их привычка, - Лезть под одеяло, и в ночной горшок, Ведь кацапы, знамо, - и в пизде затычка, И к залупе лысой красный гребешок. Тягот и лишений не страшась нисколько, За весь мир кацапы призваны страдать, Всем они помогут, - во дворе вот только За собою мусор некому убрать. Жили бы нормально, как все люди в мире, Но кацап, однако, твёрдо убежден, Что ему мешает смыть говно в сортире Хитрый и коварный, подлый Вашингтон. Как же вы, уебаны, жалки и нелепы, - Сами обосрались с головы до пят, До чего забавно наблюдать, как скрепы В ваших черепушках без мозгов скрипят. Между тем, имея кой-какой всё ж опыт, Пьяная Россия всё встает с колен, - Но не понимает, бедная, что в жопе Не духовный стержень, а кремлёвский член. В голове опилки и обрывки ваты, Кто из вас ответит на такой вопрос, - Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты, Вы же ни при чём ведь, - ёбаный колхоз? Что же вы за люди, - люди-человеки? Что же вам неймётся, в заднице свербит? - Будьте же вы, суки, палкой траханы навеки !
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