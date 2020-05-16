Вице-премьер-министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская власть ждет помощи Великобритании и США, подписи лидеров которых стоят под Будапештским меморандумом.

Об этом он сообщил в эфире Радио Крым.Реалии. Резников отметил, что второй президент Украины Леонид Кучма несколько раз поднимал на переговорах вопрос аннексированного Крыма, однако "российская сторона реагирует на это очень резко вплоть до того, что встает из-за стола переговоров".

От напомнил, что именно Кучма подписал так называемый большой договор (Договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан в 1997 году) с Россией, который "она нарушила". Также, как и второй документ – так называемый Будапештский меморандум, в котором в обмен на отказ от ядерного статуса Украине обещали неприкосновенность и защиту.

По словам Резникова, от Великобритании и США Украина так и не получила очевидной помощи и до сих пор ее ждет.

"Плюс есть еще две страны, которые присоединились к меморандуму, – Франция и Китай. Интересно, что президент Франции Франсуа Миттеран (президент Франции в 1981-1995) при подписании сказал тогда Леониду Кучме: "Молодой человек, вас все равно обманут". К сожалению, так и произошло, поэтому мы глубоко убеждены, что западные партнеры должны нам помогать. Действительно, нужно работать для того, чтобы создать такую крымскую площадку, которая была бы не минской, а, например, кишиневской или брюссельской. Но все равно без помощи западных партнеров нам не обойтись", – сказал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор заявил, что Международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности за действия, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.