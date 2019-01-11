''Украина выстоит'': Гриценко дал прогноз, что ждет страну в ближайшие 10 лет

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что в ближайшие несколько лет Украине придется столкнуться с новыми экономическими войнами и войнами за ресурсы, которые она сумеет пережить.

Такой прогноз политик озвучил на Форуме демократических сил в Киеве 11 января (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Не хочу быть черным пророком, но вижу,что в десятилетие рядом не только будут экономические войны, но и за ресурсы. И Украина должна выстоять. Если раньше диктовали волю хищники, то теперь диктуют травоядные", — сказал Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

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Кроме того, он пообещал, что когда станет президентом, то сделает максимально комфортной жизнь каждого украинца в Украине. Ведь, подчеркнул он, люди — это главный ресурс государства.

"Бог дал огромные ресурсы Украины. И главный ресурс — это люди. Люди, которые не могут себя реализовать. Людям трудно, потому что есть некий абортарий, где убивается в зародыше все яркое, креативное, честное. Мы должны изменить эту систему, включить социальные лифты, открыть людям дорогу реализовать себя в своей стране. Мы это начнем делать с первого дня. Сломаем практику, когда президент идет к креслу и несет кота в мешке", — заверил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко будет принимать участие в выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Его кандидатуру выдвинули на съезде партии "Гражданская позиция", который состоялся в Киеве 11 января. За соответствующее решение проголосовали все 265 присутствующих делегатов.

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