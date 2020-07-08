Украина вышла из меморандума с РФ о борьбе с терроризмом

Кабинет министров приостановил действие меморандума между Украиной и правительством России о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующее фото постановления (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Прекратить действие Меморандума между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, совершенного в г. Ялте 12 июля 2012 года. Министерству иностранных дел уведомить российскую сторону о прекращении действия меморандума", – сказано в сообщении.

Документ было подписано в Ялте 12 июля 2012 года.

Ранее в Кабмине заявили, что расторжение меморандума "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ".

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в июне 2020 заявлял, что с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украины разорвала примерно 150 с 453 договоров и соглашений с РФ, в том числе один из базовых договоров – о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (этот документ утратил силу 1 апреля 2019).

Telegram / ГОНЧАРЕНКО

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