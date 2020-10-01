Украина выразила Беларуси ноту протеста из-за крымского оккупанта: в Минске оправдались

Алексей Титофф Политика 17:17, 1.10.2020 Обновлено: 22:43, 1.10.2020

МИД Украины выразил протест официальному Минску в связи с участием представителя оккупантов Крыма в Форуме регионов Беларуси и РФ.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, наша страна считает недопустимым участие в таком мероприятии представителя российской оккупационной администрации Владимира Константинова.

"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополя", – отмечено в сообщении.

При этом представитель посольства Беларуси заверил, что его страна не изменила официальной позиции относительно территориальной целостности Украины и признания ее границ.

Также в ходе встречи были затронуты вопросы с инцидентом посла Украины в Беларуси Игорем Кизимом на украинском-белорусской границе. Отмечается, что украинские дипломаты пока не получило официальных разъяснений Минска по этому инциденту.

Кроме того, МИД Украины осудил репрессии против протестующих в Беларуси.

"Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущ МИД России эпистолярный жанр", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина впервые в истории вызвала посла из Беларуси.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Азербайджан с воздуха уничтожил командный пункт Армении. Фото и видео

"Слуга" допустила военную помощь Азербайджану: Зеленский дал категорический ответ

Террористы устроили поджоги на Луганщине возле позиций ВСУ: появилось видеодоказательство

Кандидата в горсовет Николаева от "Слуги народа" уличили в сепаратизме: он снялся с выборов

В "ЕС" потребовали созвать Раду и провести расследование из-за разграбления фонда COVID-19