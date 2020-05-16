Украина выполнила все требования МВФ: Ермак выступил с заявлением

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом он сообщил на встрече с послами G7 и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сказано на сайте президента. В частности, он напомнил, что правительство приняло так называемый "банковский закон", на котором настаивал МВФ.

"Наконец Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", – сказал он, отметив, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

Также Ермак поблагодарил дипломатическим представителям G7 и ЕС за "содействие и поддержку, которые испытывала украинская власть во время работы над этим законом".

Отметим, ранее представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что Украина в рамках новой программы stand-by может получить от МВФ 5 млрд долларов в течение следующих 18 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Международный валютный фонд объявил, что отказывается от долгосрочной программы EFF для Украины и заменяет ее на 18-месячную программу финансирования stand-by, которая поможет справиться с последствиями пандемии COVID-19 в экономике и здравоохранении.

Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества.

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