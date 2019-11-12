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12 ноября • обновлено в 18:07
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"Победили на поле россиян": Зеркаль прокомментировала успех Украины в Гааге

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Украина добилась победы в Гаагском суде, и теперь Российской Федерации придется отвечать там за финансирование терроризма и расовую дискриминацию во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на брифинге 11 ноября, пишет "Гордон".

"Мы одержали победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян. Это поле международного права и дипломатии. В этом году это уже вторая наша победа", – подчеркнула она, комментируя решение Международного суда ООН о том, что у него есть юрисдикция рассматривать инициированное Киевом дело "Украина против Российской Федерации".

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По словам Зеркаль, суд полностью поддержал просьбу украинской стороны – не допустить попыток России уклониться от ответственности. Следовательно, страна-агрессор должна будет отвечать по каждому пункту обвинения.

"Конечно, Россия может вернуться к своей обычной практике и "правовой гимнастике", – отмеила замглавы МИД Украины и предположила, что российские дипломаты будут как обычно доводить до абсурда предъявленные им обвинения.

Напомним, украинская сторона просит суд установить нарушения, прекратить их и компенсировать все убытки. В частности, Россия обвиняется в катастрофе MH17 на Донбассе, а также в поставках оружия, из которого были совершены теракты.

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Зеркаль добавила, что указанный суд является моральным обязательством Украины. "Мы надеемся, что это дело будет доведено до конца, и виновные понесут ответственность", – сказала она, добавив, что российские дипломаты действительно сильны в международном праве, однако ситуация меняется, "и мы уже не слабее".

Также Зеркаль отметила, что решение Международного суда ООН по делу "Украина против РФ" может быть вынесено не ранее 2022 – начала 2023 года.

Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

ZN.ua

"Если подсчитывать соответственно с установившейся практикой суда, то в декабре 2020 года Россия должна подать приблизительно такое же количество документов в суд. После этого суд должен предоставить нам право на изучение и реакцию на эти документы. Обычно это три-четыре месяца. Если будет такое количество, может быть до полугода. После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции РФ на нашу реакцию, и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не ранее 2022 года, а возможно, и начала 2023 года", – полагает она.

Подытоживая, замглавы МИД подчеркнула, что в этом вопросе все зависит от того, что будет считаться решением – решение по сути или решение, которое будет определять компенсацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года с требованием возместить убытки за длительные и систематические нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма на Донбассе и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

  • В МИД России отбросили любые обвинения, заявив, что "Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей".

  • 12 июня 2018 года Украина подала в Международный Суд ООН в Гааге Меморандум по делу о применении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

  • Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич тогда прогнозировал, что официальный Киев имеет возможность нанести болезненный удар Кремлю сотнями исков от украинских субъектов хозяйствования.

  • 8 ноября Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ.

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Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Международный суд ООН
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Да неужели? Прямо таки победили? И прямо таки разгромно? И прямо таки, как обычно? На словах и собственных мечтах. Победуны фиговы. Вы все помнится побеждали, да побеждали? В итоге что? Скифское золото не получили. Транзит газа потеряли. С бумажками из судов пошли...ну туда, куда вас послали. Денег по ним вы не получили.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
8 ноября Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Международный суд может признавать все что угодно, одно и самое основное условие работы этого суда это обе страны должны ратифицировал и признавать этот суд, Россия как и США его не признают. Это суд для окраинских лохов, чтобы тётке выдать премию, которую потом забрать не получится.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Лена молодец умница. Ее в Министры иностранных дел бы назначить, а потом и в президенты выбрать.
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