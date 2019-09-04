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4 сентября • обновлено в 20:56
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Украина выдвинула России требования: стало известно о новых договоренностях в Минске

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На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, которое прошло в среду, 4 сентября, в Минске, Украина выдвинула ряд требований.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Последние две недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", – написала она.

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Переговоры в Минске: итоги встречи 4 сентября

Переговоры в Минске: итоги встречи 4 сентября

belprauda.org

Олифер также рассказала, что гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.

"Начат ремонт моста в Станице Луганской. Чтобы работы были завершены к концу осени, украинские мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных. Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должно быть полностью деполитизирован", – отметила она.

По словам пресс-секретаря Кучмы, в социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения.

Отдельно также шла речь о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО. Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, которое подлежит возвращению украинскому владельцу – хлебозавод.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча ТКГ в Минске прошла 21 августа. Стороны договорились о дальнейшем соблюдении режима тишины.

Вскоре в ОБСЕ отчитались о новых договоренностях по Донбассу. Также стало известно, что место Романа Бессмертного в ТКГ занял бывший посол Украины в ЮАР Валерий Гребенюк.

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Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Темы
Мирные переговоры в Минске Минские договоренности
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На усраине требуют ,клюнчуют,просят дайте,а зима скоро и чушкарям свидомитых предаётся сосать куй.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Требования свиней усраинских,несовместимые с минскими договорённостями.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
ГЫ ГЫ.Напомню Россия вышла из СЦКК СМАЧҢО ПЛЮНУВ на украинскую сторону как на селюков,не знающих азбуку и таблицу умножения.Видать х о х л ы получились.
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