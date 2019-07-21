Украина выбрала "новую" Раду: Зеленский назвал дату первого заседания

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы первое заседание Верховной Рады 9-го созыва прошло на День Независимости, 24 августа.

Об этом глава государства заявил вечером 21 июля, после закрытия избирательных участков.

Как известно, официальные результаты голосования должны быть объявлены не позднее 10 августа. После этого у "новой" Рады будет 30 дней для первого заседания, то есть дедлайн - 9 сентября.

Затем еще 30 дней будет выделено для формирования новой коалиции, то есть не позднее 8 октября. Потом начнется процесс создания нового Кабмина.

Зеленский в штабе "Слуги народа" "Команда Зеленского"

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уже пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде со "Слугой народа".

В "Слуге народа" раскрыли суть соглашения по коалиции, сообщив, что драфт готов уже на 70%.

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