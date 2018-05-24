Украина ввела много новых санкций. Против кого?

24 мая Украина объявила о введении новых санкций из-за агрессии России. Они направлены как против конкретных персонажей, так и против крупных компаний.

Более подробно - в материале OBOZREVATEL.

Против Курченко

Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые ввел санкции против украинского бизнесмена, владельца группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" Сергея Курченко, который находится в международном розыске.

Данные санкции предусматривают:

блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом);

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, в отношении которых применены санкции согласно данному закону.

Кроме того, Курченко запрещена выдача разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций в иностранном государстве, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства и др.

Санкции ввелись на три года.

Новости В США рассказали о будущем санкций против России

Webmoney запретили

Совет национальной безопасности и обороны внес электронную платежную систему WebMoney в санкционный список.

В частности, в список юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, внесли ООО "ВМ Трансфер ЛТД2 (WM Transfer Ltd).

Санкции против WebMoney предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений.

И про Киселева не забыли

Согласно указ президента у, в отношении пропагандиста применены: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств; применение других запретов на въезд на территорию Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленные законом.

В отношении него введены бессрочные санкции.

А заодно и Кобзона

Российского певца лишили всех госнаград. Кроме того, против него применены: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств; применение других запретов въезда на территорию Украины; лишение государственных наград Украины, других форм отличия; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом.

А еще ввели санкции против друзей Путина

Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.

В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.

Санкции против российских олигархов включают: блокирование активов, предотвращение выведения капитала из Украины и запрет на въезд.

В обновленный список санкций внесены также один из крупнейших в мире производителей фосфоросодержащих удобрений ПАО "Фосагро" (Москва) и связанное с ним ООО "Фосагро-Украина" (Киев). Для обоих вводится ограничение торговых операций и блокирование активов сроком на три года.

В санкционный список также попали АО "Минерально-химическая компания "Еврохим" (Москва), ДП "Агроцентр Еврохим-Украина" и ООО "Агроцентр Украина" (оба - Киев) - сроком на три года.

"Удар" по Крыму

Продлила Украина и действие специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) сроком на три года в отношении ряда предприятий Крыма, перерегистрированных согласно российскому законодательству.

Так, санкции продлили против: "Производственно-аграрного объединения "Массандра", "Завода шампанских вин "Новый Свет", "Симферопольского винодельческого завода", "Крымский винодельческий завод" (ранее "Первомайский винодельческий завод").