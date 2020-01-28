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28 января • обновлено в 12:31
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Украина введет безвиз для Британии после Brexit – СМИ

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский 31 января подпишет указ, которым введет безвизовый режим для граждан Великобритании.

При этом возобновление безвиза для страны, которая вот-вот перестанет быть членом Евросоюза, продлится только год. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Безвизовый въезд для британцев в Украину был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС", – говорится в статье.

Зеленский подпишет указ о введении безвиза для граждан Великобритании

Зеленский подпишет указ о введении безвиза для граждан Великобритании

Отмечается, что решение Зеленского еще не объявлено, однако уже принято. Это якобы несколько раз уже прозвучало от должностных лиц с британской стороны, причем на разных уровнях. И учитывая то, что Brexit состоится почти на днях – оно не должно измениться.

"Британские путешественники не пострадают. Ожидается, что в день выхода Британии из ЕС Зеленский подпишет указ, которым введет безвиз сроком на год. Продление этого срока возможно, но оно не может быть бесконечным", – пишет издание.

Подчеркивается, что условия продления безвиза в указе не прописаны, однако правительство Великобритании о них уже осведомлено: должно начаться хоть какое-то движение к визовому упрощению или либерализации.

"Украина стремится получить от Британии план действий по визовой либерализации наподобие того, который у нас был с Евросоюзом", – подытоживает "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко рассказала, что после выхода Великобритании из Европейского Союза Украине придется по-новому вести переговоры с Соединенным Королевством о продлении безвизового режима.

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 января подписал закон о Brexit.

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Автор
Дина Баронова
Темы
Brexit Безвизовый режим с ЕС
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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Пети Moщи
Пети Moщи
Ну слава богу, британцы которые стояли трое суток, с номерами на ладошках, у украинского посольства могут спокойно разойтись по домам
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Британии этот безвиз украинский просто жизненно необходим)))) Ну просто никуда они без него)))) Ха-ха-ха))))
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Хо Хол
Хо Хол
пхаххаахах
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