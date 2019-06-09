Украина вступит в ЕС и НАТО: Порошенко очертил сроки

Программа партии "Европейская солидарность", которая идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019, предусматривает четкие временные рамки для вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

Такое заявление сделал пятый президент Петр Порошенко на съезде политсилы 9 июня, где представил первую десятку участников.

"Мы идем не для должностей. Мы идем для того, чтобы отстаивать нашу стратегию, защитить наши идеи. Отстаивать наши принципы. Мы идем для того, чтобы обеспечивать наше движение в Евросоюз и НАТО", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко кадр из видео

В частности он подчеркнул, что дискуссия о членстве Украины в НАТО должна состояться на саммите альянса в декабре 2019 года.

"В нашей программе определены четкие временные рамки. План действий по членству в НАТО Украина должна получить не позднее 2023 года. А дискуссия о включении этого вопроса в повестку дня НАТО должна состояться уже на декабрьском саммите НАТО – так как мы и планировали. И это должно быть требование украинской власти", – добавил лидер "Европейской солидарности".

Петр Порошенко на сїезде партии Скриншот

По его прогнозам, в 2023 году Украина достигнет критериев, необходимых для страны, претендующей на вступление в Европейский Союз.

"Потому что если выполнить эту программу, Двери Евросоюза для нас открыты. И если 5 лет назад все произнести боялись относительно перспективы членства для Украины, то сегодня они требуют этого членства. Это - результат нашей реформы. И к концу следующего десятилетия - я твердо подчеркиваю - Украина имеет все шансы стать полноправным членом двух международных союзов", - резюмировал Порошенко.

Напомним, что согласно последним соцопросам, за партию "Европейская солидарность" планирует проголосовать 7,8%. Лидирует в этой гонке политсила президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (48,2%). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Батьківщина" (6,9%) и партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") 31 мая.

Она также существенно обновила состав центрального совета и президиума . В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского Евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребинский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

4 июня "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. ЕНП – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии.

Порошенко заявил, что его партия "Европейская Солидарность" будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.

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