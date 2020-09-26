Украина вступила в Совет Европы 25 лет назад: как это было

Ровно 25 лет тому назад, 26 сентября 1995 года, ПАСЕ одобрила заявку Украины на вступление в Совет Европы.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, что этому предшествовало и какие обязательства взяло на себя наше государство.

Принятие Украины в Совет Европы: история

О своем желании присоединиться к Совету Европы Украина заявила 14 июля 1992 года. Так, 16 сентября Верховной Раде был предоставлен статус "специально приглашенного гостя" в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы), и народные депутаты Украины смогли участвовать в работе ассамблеи в Страсбурге.

Также представители нашей страны получили возможность участвовать в рабочих органах Комитета министров СЕ, в частности, в разработке конвенции о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

В 1995 году Венецианская комиссия, консультативный орган при Совете Европы, провела правовую экспертизу проектов статей новой Конституции Украины, Семейного и Административного кодексов, закона о местных советах народных депутатов.

9 ноября 1995 года состоялась торжественная церемония вступления Украины в Совет Европы архив Александра Купчишина

Обязательства Украины перед Советом Европы

26 сентября 1995 года ПАСЕ приняла положительное заключение относительно заявки Украины на вступление в Совет Европы. Так, государству было предоставлено 12 мест в Ассамблее.

19 октября Комитет министров Совета Европы единогласно принял резолюцию о приглашении Украины стать 37-м членом организации и присоединиться к ее Уставу. 31 октября 1995 года украинский парламент принял соответствующий закон.

А 9 ноября 1995 года состоялась торжественная церемония вступления Украины в СЕ, в которой участвовала украинская делегация во главе с премьер-министром Евгением Марчуком.

Евгений Марчук выступает на цремонии вступления Украины в Совет Европы, Страсбург, Дворец Совета Европы, 9 ноября 1995 года Газета "День"

Став членом Совета Европы, Украина взяла на себя ряд обязательств по внедрению в национальное законодательство норм и стандартов организации, в частности по совершенствованию законодательства в соответствии с правовой практикой Европейской конвенции по правам человека и основных свобод; правам в медицине и спорте; образовании; социальным правам; безопасности граждан, демократическим ценностям и культурному наследию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в МИД отвергли возможность отмены безвиза с ЕС для Украины.