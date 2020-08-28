Украина вскоре примет законы, которых требует Соглашение об ассоциации с ЕС

В Украине в ближайшее время примут законы, необходимые для реализации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает пресс-служба ОП.

"Украина и ЕС, несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией COVID-19, продолжают экономическую интеграции и укрепляют стратегическое партнерство. В ближайшее время Верховная Рада примет ряд законов по выполнению Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина будет готова обсудить прогресс в выполнении Соглашения и ключевых реформ", – заявил Зеленский.

При этом в сообщении не уточняется, о каких именно законах идет речь. Глава Еврокомиссии, в свою очередь, выразила полную поддержку интеграции Украины в Европейский Союз.

Как писал OBOZREVATEL, президент запросил у Евросоюза четкий план членства Украины в ЕС. В Офисе Евроинтеграции готовятся в октябре обсудить сотрудничество в новом формате, однако в Комитете Верховной Рады по вопросам евроинтеграции прогнозируют членство Украины в ЕС через 10 лет.