Украина впервые в истории вызвала посла из Беларуси
Министерство иностранных дел Украины вызвало украинского посла в Беларуси Игоря Кизима в Киев, чтобы провести консультации и оценить перспективы отношений между странами.
Об этом сказано в заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что на такой шаг Киев в отношениях с Минском пошел впервые.
"Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности, которая сложилась, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", – подчеркнул Кулеба.
Глава МИД пояснил, что причиной тому стала выдача России членов российской частной военной компании Вагнера, а также последовавшие безосновательные обвинения в сторону Украины от Александра Лукашенко в недружественных шагах против Беларуси.
"Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси", – отметил Кулеба.
Министр добавил, что совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях.
"Мы будем жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси", – заверил Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 августа Беларусь передала России задержанных членов ЧВК Вагнера, в том числе и тех, которые воевали на Донбассе.
МИД Украины заявил, что Лукашенко таким образом сделал выбор в пользу России.
В то же время в Беларуси объявили общенациональную забастовку 17 августа. Активисты призвали не признавать больше Александра Лукашенко действующим президентом, если он не выполнит требования.