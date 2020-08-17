Украина впервые в истории вызвала посла из Беларуси

Министерство иностранных дел Украины вызвало украинского посла в Беларуси Игоря Кизима в Киев, чтобы провести консультации и оценить перспективы отношений между странами.

Об этом сказано в заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что на такой шаг Киев в отношениях с Минском пошел впервые.

"Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности, которая сложилась, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД пояснил, что причиной тому стала выдача России членов российской частной военной компании Вагнера, а также последовавшие безосновательные обвинения в сторону Украины от Александра Лукашенко в недружественных шагах против Беларуси.

"Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси", – отметил Кулеба.

Министр добавил, что совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях.

"Мы будем жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси", – заверил Кулеба.

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