"Едем в Страсбург, чтобы бороться": Украина возобновит работу в ПАСЕ

Верховная Рада в четверг, 16 января, проголосовала за возвращение делегации Украины в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

За соответствующий проект постановления №2718проголосовали 347 народных депутатов.

Глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Facebook поприветствовала решение парламента.

Украина возобновит работу в ПАСЕ Коллаж

"Мы едем в Страсбург, чтобы бороться за Украину. Спасибо всем, кто поддержал парламентскую дипломатию", – написала она.

Добавим, в постановлении подчеркивается, что целью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилия Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине.

Напомним, комитет по международным делам Верховной Рады поддержал постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы 13 января.

Как писал OBOZREVATEL:

21 сентября Верховная Рада решила не аккредитировать новую делегацию Украины в ПАСЕ и не принимать таким образом участие в работе следующей сессии СЕ.

23 сентября Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения России.

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