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16 января • обновлено в 20:22
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"Едем в Страсбург, чтобы бороться": Украина возобновит работу в ПАСЕ

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Верховная Рада в четверг, 16 января, проголосовала за возвращение делегации Украины в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

За соответствующий проект постановления №2718проголосовали 347 народных депутатов.

Глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Facebook поприветствовала решение парламента.

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"Мы едем в Страсбург, чтобы бороться за Украину. Спасибо всем, кто поддержал парламентскую дипломатию", – написала она.

Добавим, в постановлении подчеркивается, что целью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилия Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине.

Напомним, комитет по международным делам Верховной Рады поддержал постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы 13 января.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 21 сентября Верховная Рада решила не аккредитировать новую делегацию Украины в ПАСЕ и не принимать таким образом участие в работе следующей сессии СЕ.

  • 23 сентября Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения России.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Елизавета Ясько
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины ПАСЕ
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Комментарии
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филя филя
филя филя
ЧТО изменилось в части требований украинских делегатов с момента их выхода в сентябре из пасе? Что блеать?!))
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3
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Судя по заявлению, таких же клоунов, что и в прошлый раз, отправят.
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2
1
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Счастливые члены ! в Европу !
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