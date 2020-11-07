Украина возобновит контроль над Донбассом, – Зеленский

Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях.

Такое заявление во время поездки на Луганщину сделал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ. При этом он добавил, что нужно многое сделать для модернизации границы, чтобы были технические и информационные инструменты для защиты от врага.

"Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояния, которое продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными", – сказал Зеленский.

Также президент заверил, что Украина вернет контроль над своими границами и призвал Госпогранслужбу "готовиться к этому дню".

"Это необходимая предпосылка для безопасности развертывания последующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью", – подчеркнул гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, что представленный украинской стороной "План действий" по Донбассу для Трехсторонней контактной группы является вполне реалистичным.