Украина вошла в глубокий кризис из-за некомпетентности власти, – Геращенко

Глубокий политический кризис, постигший Украину, был вызван исключительно некомпетентностью действующей власти и, в частности, президента Владимира Зеленского.

Об этом во время Согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщила пресс-служба "ЕС". Она отметила, что "Европейская Солидарность" не позволит уничтожить антикоррупционную инфраструктуру и осуществить конституционный переворот в государстве, который протягивает Зеленский.

"Это он подыгрывал всем решениям Конституционного Суда, начиная с сомнительного решения о роспуске парламента, скандального решения, которое фактически подвешивает НАПК. На это решение он отреагировал только на третий день после реакции оппозиции, наших международных партнеров и общества", – напомнила Геращенко.

"Очень интересно читать реакции Арахамии, Зеленского о том, что революционные достижения всех Майданов, то есть предыдущих лет были правильными. Хочу напомнить всей стране, большинство конституционных судей, которые были назначены Порошенко, проголосовали против скандального решения, а председатель Конституционного суда был согласован Офисом Зеленского", – отметила Ирина Геращенко.

"Тушить пожар, спровоцированный Зеленским, бензином – это слишком безответственно. Поэтому мы зарегистрировали законопроекты, которые восстанавливают уголовную ответственность за электронное декларирование", – сообщила сопредседатель фракции.

Она отметила, что все так называемые "старые элиты", которых критиковала команда Зеленского, пять лет декларируются. "Мы проходим полную проверку деклараций. "Слуги" еще ни разу эту проверку не проходили. Зеленский дважды не подал изменения в декларации – и перед тем, как вступал на президентский пост, забыл о своей вилле, и сейчас забыл о пяти миллионах дивидендов", – напомнила Ирина Геращенко.

"Сейчас весь этот сыр-бор пытаются решить не законно, а через конституционный переворот, ликвидировав Конституционный суд. И после на 100% своей прокуратуры, ГБР, еще создать 100% свой Конституционный суд для того, чтобы все бздуры президента он поддерживал единолично и бесповоротно", – убеждена Ирина Геращенко.

"Мы не дадим уничтожить антикоррупционные органы, электронное декларирование, декларации, демократию. Парламент был единственным органом, который все эти годы брал на себя ответственность и разруливал кризисы, так же должны действовать и сегодня. Мы призываем, чтобы парламент честным способом, не так как конкурсную комиссию САП назначили, назначил ту комиссию, которая будет выбирать профессиональных судей Конституционного Суда, и принял законодательство, которое восстанавливает ответственность за недостоверное декларирование, восстанавливает полномочия всех антикоррупционных органов", – отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

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