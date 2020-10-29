Украина воплотит стремления Революции Достоинства, когда общественный интерес перевесит корыстный, – посольство США

Посольство США в Украине выразило поддержку украинцам, президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету министров в борьбе с попыткой развернуть ход реформ.

Таким образом на странице ведомства в Facebook отреагировали на скандальные решения Конституционного Суда.

"США поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе с усиленным нападением со стороны определенных заинтересованных сторон ради того, чтобы развернуть в другую сторону ход реформ, проведенных за последние шесть лет", – подчеркнули дипломаты.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что "Украина воплотит стремления Революции Достоинства, только когда общественный интерес будет преобладать над интересами корысных лиц".

Facebook посольства США в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновить доступ к реестру деклараций чиновников.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил неотложно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству. Глава правительства отметил, что работа над ним уже ведется.

Это произошло после того, как Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.