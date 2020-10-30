Украина воплотит стремления Революции Достоинства, когда общественный интерес перевесит корыстный, – посольство США

Посольство США в Украине выразило поддержку украинцам, президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету министров в борьбе с попыткой развернуть ход реформ.

Таким образом на странице ведомства в Facebook отреагировали на скандальные решения Конституционного Суда.

"США поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе с усиленным нападением со стороны определенных заинтересованных сторон ради того, чтобы развернуть в другую сторону ход реформ, проведенных за последние шесть лет", – подчеркнули дипломаты.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что "Украина воплотит стремления Революции Достоинства, только когда общественный интерес будет преобладать над интересами корысных лиц".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновить доступ к реестру деклараций чиновников.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил неотложно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству. Глава правительства отметил, что работа над ним уже ведется.

Это произошло после того, как Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.