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Украина внезапно решила усилить охрану границ: что произошло

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Охрана границ Украины будет усилена со следующей недели, с 18 марта. Также возобновлены работы по обустройству границы с Россией.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, отметив, что пограничники увеличат личный состав более чем на четверть для охраны границы в период выборов, передает "Интерфакс-Украина".

"Активная фаза подготовки начнется уже на следующей неделе... Количество людей приблизительно увеличилось на 25-30% в зависимости от участков. Приоритетом, конечно является граница с РФ, центральный сегмент украино-молдавской границы и админграница с Крымом", — сказал он.

По его словам, усиление мер происходит в аэропортах, а также на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения. "Будут выставлены дополнительные контрольные посты, в состав которых войдут как пограничники, так и представители Нацполиции", — пояснил спикер Госпогранслужбы.

Украина внезапно решила усилить охрану границ

"Зеркало недели"

Слободян уточнил, что службу будут нести около 7 тыс. пограничников ежесуточно, и дополнительно будут привлекаться более 1,3 тыс. человек.

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"С начала месяца уже обустроено 500 м рвов, 120 м ограждения типа "егоза" и 1 тыс. 200 м трассы для рокадной дороги", — проинформировал он, комментируя возобновление работы по инженерному обустройству украинско-российской границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия стянула военную технику к границе с Украиной, было опубликовано видео с неопровержимыми доказательствами.

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Персона
Олег Слободян
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После того, как Саакашвили показал билет в Украину на 1 апреля, Порошенко приказал усилить границу между Украиной и Банковой.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
кило Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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