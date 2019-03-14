Украина внезапно решила усилить охрану границ: что произошло

Охрана границ Украины будет усилена со следующей недели, с 18 марта. Также возобновлены работы по обустройству границы с Россией.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, отметив, что пограничники увеличат личный состав более чем на четверть для охраны границы в период выборов, передает "Интерфакс-Украина".

"Активная фаза подготовки начнется уже на следующей неделе... Количество людей приблизительно увеличилось на 25-30% в зависимости от участков. Приоритетом, конечно является граница с РФ, центральный сегмент украино-молдавской границы и админграница с Крымом", — сказал он.

По его словам, усиление мер происходит в аэропортах, а также на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения. "Будут выставлены дополнительные контрольные посты, в состав которых войдут как пограничники, так и представители Нацполиции", — пояснил спикер Госпогранслужбы.

"Зеркало недели"

Слободян уточнил, что службу будут нести около 7 тыс. пограничников ежесуточно, и дополнительно будут привлекаться более 1,3 тыс. человек.

"С начала месяца уже обустроено 500 м рвов, 120 м ограждения типа "егоза" и 1 тыс. 200 м трассы для рокадной дороги", — проинформировал он, комментируя возобновление работы по инженерному обустройству украинско-российской границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия стянула военную технику к границе с Украиной, было опубликовано видео с неопровержимыми доказательствами.

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