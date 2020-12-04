Украина видит себя членом НАТО в 2030 году – МИД

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина рассчитывает стать полноправным членом НАТО в 2030 году.

На своей странице в Facebook заместитель главы ведомства Эмине Джапарова отметила, что Киев в этом вопросе настроен оптимистично.

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса", – заявила она, комментируя доклад "НАТО – 2030: Объединенные ради новой эры", который 3 декабря представил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По ее словам, мощным импульсом для Украины на этом пути станет предоставление ей Плана действий относительно членства.

Джапарова также пояснила, что представленный доклад является видением будущего развития союза на долгосрочный период. Документ содержит рекомендации для НАТО и, в частности, для Украины.

Среди них – поиск возможностей для расширения и укрепления партнерства с Украиной и Грузией.

Кроме того, в докладе обращается внимание на то, что стабилизация торговых и бизнес отношений с Россией невозможна, если она не изменит свое поведение.

Джапарова уточнила, что цена за российскую агрессию должна повышаться, а санкции – усиливаться.

Facebook Эмине Джапаровой.

Facebook Эмине Джапаровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Андрей Таран ранее говорил, что Украина готова увеличить свой вклад в операции Североатлантического альянса.