Украина ведет переговоры с "Л/ДНР" о новых участках для разведения

Украинская сторона договаривается с террористами "Л/ДНР" о новых трех-пяти участках для разведения войск на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом в комментарии для Reuters рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня мы очень близки к согласованию трех, а может, и пяти новых участков (для разведения войск – Ред.)", – сказал он.

Ранее Ермак сообщил, в Офисе президента Украины рассчитывают в течение ближайших недель освободить из плена террористов на Донбассе 100 человек. Соответствующий список уже передан посредникам в ОБСЕ.

Напомним, что Андрей Ермак рассказал, что с приходом в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу Леонида Кравчука переговоры будут проходить более "энергично".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ОПУ Андрей Ермак анонсировал новый этап обмена удерживаемыми лицами и саммит в "нормандском" формате, которые должны состояться в ближайшее время.