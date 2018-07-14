Украина важна, но... Туск признался о разговоре с Трампом

Президент США Дональд Трамп в разговорах с главой Европейского Совета Дональдом Туском не скрывал, что желание понять агрессию России у него сильнее, чем энтузиазм к Украине.

Как передает "Европейская правда", об этом Туск рассказал лично в интервью программе Fakty po faktach на канале TVN24.

Туск отметил, что Украина сейчас очень нуждается в поддержке, учитывая, что политика США в отношении ее может существенно измениться.

"В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что имеет меньшие восторги относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия в Украине", - рассказал Туск.

"Мы как в кислороде нуждаемся в поддержке, понимании и взаимном сотрудничестве между Польшей и Украиной", - добавил он.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе провел встречу с Дональдом Трампом и принял участие в саммите НАТО.

Как писал OBOZREVATEL, вскоре Трамп также встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Накануне был назван точный регламент переговоров.