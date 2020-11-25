Украина в ТКГ предложила провести "нормандскую" встречу до конца года

Борис Бондарь Политика 20:36, 25.11.2020 Обновлено: 21:26, 25.11.2020

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании 25 ноября предложил до конца 2020 года провести встречу лидеров "нормандской четверки".

Об этом сообщили в Facebook украинской делегации в ТКГ. Украинская сторона напомнила о своей позиции – основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского" формата, а также Минские договоренности.

В подтверждение готовности продолжить реализовывать договоренности украинская делегация предложила свой "План совместных шагов".

Кравчук принципиально потребовал от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года.

Также укаринская сторона предложила провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в "нормандском" формате. Она должна подвести итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабря 2019 года и обсудить планы дальнейшего их выполнения.

Кроме того, украинская делегация инициировала на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, на котором предложила рассмотреть следующие вопросы:

- освобождение удерживаемых лиц,

- разблокировка российской стороной работы КПВВ,

- финализация договоренности о 19 участках разминирования,

- финализация договоренности о 4 новых участка разведения,

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,

- обеспечение доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Также украинская делегация потребовала от России расследовать убийство военного ВСУ возле Авдеевки, которого застрелил вражеский снайпер.

25 ноября прошло заседание ТКГ
Facebook украинской делегации в ТКГ
Украина предложила "План совместных шагов"
Facebook украинской делегации в ТКГ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Леонид Кравчук заявил, что план по достижению мира на Донбассе, который украинская делегация представила в ТКГ, может стать причиной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина.

  • Также он подтвердил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине действительно может состояться до Нового года.

  • Помимо этого, Кравчук рассказал, что Украина подготовила документы на обмен 11 пленных с ОРДЛО.

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