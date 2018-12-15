Украина в ожидании единой церкви: все подробности онлайн

В субботу, 15 декабря, Украина ожидаемо сделает последний шаг к появлению поместной церкви. Так, должен пройти Объединительный Собор. Пройдет он в Софийском соборе Киева

Что произойдет в этот день

На Соборе будет создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата. Возглавит Собор, в котором будут принимать участие три действующих украинских церкви, митрополит Франции Эммануил.

Также должен быть избран глава поместной церкви.

Объединительный собор Сегодня

Затем глава Константинопольского патриархата Варфоломей вручит предстоятелю новой церкви Томос — документ, подтверждающий автокефалию. Текст документа был подготовлен еще в конце ноября.

Ранее советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил, что Объединительный Собор иерархов украинских православных церквей может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.

Кто будет участвовать

На встрече ожидается лишь три или четыре архиерея Московского патриархата, тогда как архиереев Киевского патриархата будет больше 40. Также будут присутствовать 12 архиереев Автокефальной церкви.

УПЦ КП Депо

Напомним, синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своим епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

СБУ был рассекречен также куратор готовящихся протестов со стороны России. Им оказался наместник Киево-Печерской лавры.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам мировых церквей, Папе Римскому, генсекам ООН и ОБСЕ, главам Франции и Германии о нарушении прав иерархов и верующих УПЦ МП.

В то же время заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич заявил, что УПЦ МП якобы не намерена препятствовать проведению Объединительного Собора.

Кто претендует на место предстоятеля

На данный момент нет четкой позиции и 100% уверенности касательно нового главы.

Фаворитами этих "выборов" СМИ называют Патриаршего наместника Епифания и митрополита Луцкого и Волынского Михаила – оба с УПЦ КП. Также среди наиболее вероятных кандидатов ранее назывался и Патриарх Филарет.

Какие итоги

Если в субботу будут приняты все решения — в Украине начнется длительный процесс объединения на местах. Правда, после официального признания Константинополем единой православной церкви в Украине, процесс перехода епархий на местах будет существенно упрощен. Именно на это и надеются будущие "отцы-основатели" церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

5 декабря появилась информация о том, что Филарет отказался возглавить объединенную УПЦ, однако в Киевском патриархате резко прокомментировали данную новость, посоветовав дождаться Собора.