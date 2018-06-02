Украина в НАТО: в ЕС посоветовали приготовится и ждать

Украина и Грузия должны быть готовы к членству в НАТО, чтобы вступить в Альянс в подходящий момент.

В этом уверен министр обороны Эстонии Юри Луйк, сообщает ТСН.

"Я говорил своим грузинским и украинским коллегам, что никогда не нужно сдаваться. Лучший пример - членство Балтийских стран. Его считали чудом, но, тем не менее, это произошло", - подчеркнул он.

Эстонский министр отметил, что его страна использовала удачный момент, когда отношения между Россией и США начали налаживаться, а мировые лидеры сплотились после террористической атаки на США 11 сентября 2001 года.

"Мы были готовы действовать при первой возможности. Если бы эти дебаты прошли через год их отравили бы разногласия, связанные с войной в Ираке", - считает министр.

Новости Украина модернизирует боевую авиацию по стандартам НАТО

По словам Луйка, он никогда не слышал заявлений, чтобы принятие Балтийских стран в НАТО каким-то образом означало бы, что в Альянс не могут быть приняты Грузия и Украина.

"Наша история - хорошая. Она показывает, что можно построить систему сдержек и она будет работать. В Грузии и Украины не было сдерживания...Скорее всего, у нас в таком случае были бы проблемы", - сказал Луйк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая Парламентская ассамблея НАТО призвала поддержать надежды Украины и Грузии на вступление в Альянс.