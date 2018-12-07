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Украина в НАТО: названы основные шаги в сфере безопасности

1.8тЧитать материал на украинском

В НАТО определили для Украины пять основных направлений реформирования сектора безопасности и обороны на 2019 год.

Об этом рассказал глава Представительства Альянса в Украине, директор Офиса связи Александр Винников во время дискуссии "Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы", передает УНИАН.

Он уточнил, что команда в консультациях с партнерами определила пять основных стержней законодательной работы, которые необходимы для внедрения закона о национальной безопасности.

"Во-первых, речь идет о новом законе о парламентском комитете по проведению надзора. Во-вторых, закон о Службе безопасности Украины, который должен укрепить в рамках реформы те элементы, которые содержатся в рамочном законе. В-третьих, новый закон о разведке. В-четвертых, по управлению государственными тайнами и засекреченной информацией", – сказал Винников.

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Пятым пунктом он назвал реформирование отрасли оборонной промышленности и системы государственных закупок в области обороны. В НАТО эти направления считают приоритетными для реформирования на 2019 год. На более долгосрочный период в Альянсе предлагают комплексный обзор сектора безопасности и обороны и развитие профессионального военного образования.

Александр Винников

Александр Винников

Укринформ

Кроме того он рассказал, что комиссия Украина-НАТО на уровне постоянных представителей стран-членов и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе 17 декабря обсудит прогресс в процессе проведения реформ в текущем году.

По его словам, принятие Верховной Радой Украины нового закона о безопасности является наиболее существенным достижением в 2018 году, так как его внедрение должно приблизить сектор безопасности к евроатлантическим стандартам.

Украина в НАТО: названы основные шаги в сфере безопасности

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что государство обязательно окажется в НАТО, чему свидетельствует реакция официального Вашингтона.

Читайте все новости по теме "Реформы в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Реформы в Украине
Место
Украина
Теги
НАТОбезопасность
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Фантазии нищебродов))) Автокефалией еще не подавились?))
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