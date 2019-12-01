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1 декабря • обновлено в 17:42
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Украина "в контрах": Кравчук разозлил Госдуму советом Зеленскому

6.8т
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук дает нынешнему президенту Владимиру Зеленскому токсичные советы, а также рекомендации, которые давно устарели.

Об этом заявил депутат Государственной думы России Руслан Бальбек, сообщает "Радио Спутник". Ранее Кравчук посоветовал Зеленскому на предстоящем саммите в "нормандском формате" защищать свою страну и говорить правду.

Леонид Кучма и Руслан Бальбек

Леонид Кучма и Руслан Бальбек

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"Экс-президент Украины Леонид Кравчук дает токсичные советы Владимиру Зеленскому. Он столько наговорил негатива о встрече "нормандской четверки", но ни разу не произнес фразу о стремлении Украины к миру. Леонид Кравчук в свое время был политическим экспертом, но его сегодняшние советы и рекомендации безнадежно устарели", – заявил Бальбек.

Депутат также добавил, что "если следовать линии Кравчука, то завтра Украина будет в контрах не только с Россией, но и с многими странами западной Европы только из-за того, что те "не понимают ее величия". По словам Бальбека, от Кравчука ждали, что он будет "одним из идеологов мирного пути".

"У экс-президента внутри еще бушует страсть к реваншу в стиле "Украина превыше всего". Ну а в том, что касается якобы несоблюдения Будапештского меморандума, то Украина еще в 2002 году этот документ спрятала в дальний ящик стола", – уверен парламентарий. По его мнению Украина "вместо нейтралитета" заявила о своем стремлении идти в НАТО и начала сотрудничать с альянсом, "который вряд ли можно назвать союзником России".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Алекс Шухарт
Персоны
Леонид Кравчук Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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Иванович Василий
Иванович Василий
))) Иногда невыдержанность - показывает слабость или глупость. Вот так и тут: уж если Кравчуку сразу попытались возразить из другой страны - значит, Кравчук, говоривший вовсе не для другой страны, для своей-то страны сказал все верно, точно и доходчиво. И даже со скрытым намеком. Что от того, поступил ли правильно Зеленский - дальше события тоже могут быть именно с этим связаны. Может быть, если бы вовремя кто-то подсказал в свое время Яныку - не пришлось бы ему с Ростовом-на-Дону тесно знакомиться.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Кравчук селюк-селюком, чему он может научить? Этого старого брехуна переизбрали с треском
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Гусенцова Галина, деревня-деревней, а туда же, со своими тупыми комментами на сайте чужой страны )))))))))))))))))))))
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
А что за Еблан на фото в круге?
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