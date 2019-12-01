Украина "в контрах": Кравчук разозлил Госдуму советом Зеленскому

Экс-президент Украины Леонид Кравчук дает нынешнему президенту Владимиру Зеленскому токсичные советы, а также рекомендации, которые давно устарели.
Об этом заявил депутат Государственной думы России Руслан Бальбек, сообщает "Радио Спутник". Ранее Кравчук посоветовал Зеленскому на предстоящем саммите в "нормандском формате" защищать свою страну и говорить правду.
Леонид Кучма и Руслан Бальбек
"Экс-президент Украины Леонид Кравчук дает токсичные советы Владимиру Зеленскому. Он столько наговорил негатива о встрече "нормандской четверки", но ни разу не произнес фразу о стремлении Украины к миру. Леонид Кравчук в свое время был политическим экспертом, но его сегодняшние советы и рекомендации безнадежно устарели", – заявил Бальбек.
Депутат также добавил, что "если следовать линии Кравчука, то завтра Украина будет в контрах не только с Россией, но и с многими странами западной Европы только из-за того, что те "не понимают ее величия". По словам Бальбека, от Кравчука ждали, что он будет "одним из идеологов мирного пути".
"У экс-президента внутри еще бушует страсть к реваншу в стиле "Украина превыше всего". Ну а в том, что касается якобы несоблюдения Будапештского меморандума, то Украина еще в 2002 году этот документ спрятала в дальний ящик стола", – уверен парламентарий. По его мнению Украина "вместо нейтралитета" заявила о своем стремлении идти в НАТО и начала сотрудничать с альянсом, "который вряд ли можно назвать союзником России".
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ писали, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.
В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.
А 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины, состоится 9 декабря в Париже.
Зеленский сказал, что на саммите планирует ставить вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и надеется договориться с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, если в ходе встречи решит заменить Минские соглашения на что-то другое.
Саммит в "нормандском формате", запланированный на 9 декабря в Париже (Франция), состоится в Елисейском дворце.
Перед саммитом Кравчук дал действующему главе государства Владимиру Зеленскому важный совет перед саммитом.
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