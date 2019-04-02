"Украина в кольце": генерал оценил угрозу полномасштабного вторжения России

Президент России Владимир Путин может пойти полномасштабной войной против Украины, если президентом по результатам второго тура выборов останется Петр Порошенко.

Такое мнение высказал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Фактам", отметив, что все возможности для этого у Кремля есть.

"Смотрите, Украина сейчас в кольце. Возле наших границ сосредоточилось до 250 тысяч российских солдат. В позапрошлом году они под видом проведения учений вошли в Беларусь и там остались. В прошлом году их численность в Беларуси увеличилась еще больше. Напасть они могут и со стороны Приднестровья, и со стороны Крыма. Но я еще раз повторюсь: Путин пока не решается напасть. Он понимает, что у них могут быть большие потери, что вызовет недовольство в России", - заявил он.

Российская военная техника ТАСС

При этом, по словам Романенко, РФ будет искать поводы, чтобы вмешаться.

"Начнутся какие-нибудь волнения в Украине, например, третий Майдан, — и они этим воспользуются, чтобы еще больше расшатать ситуацию. Будут вмешиваться. У Кремля на самом деле много своих агентов в Украине. Ситуацию будут расшатывать изнутри. Но ставка будет на пятую колонну, на информационную войну, которая для России была успешной, когда они захватывали Крым", - объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший заместитель генсекретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что угроза военного вторжения России особенно сильна в Азовском море.

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