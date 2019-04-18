Украина в ЕС и НАТО: стало известно о заслуге Путина

Президент РФ Владимир Путин из-за своих действий стал главным двигателем Украины к Евросоюзу и НАТО.

Такую точку зрения выразил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью испанскому изданию El Mundo.

"Никто больше Путина не подталкивал Украину к ЕС и НАТО", – сообщил Кислица.

По его мнению, вероятное будущее вступление Украины в НАТО не повлечет полномасштабной агрессии со стороны России.

"Я не думаю, что Россия начнет войну только потому, что кто-то вступает в НАТО. Посмотрите на Черногорию: было много истерики, но ничего больше", – отметил дипломат.

Сергей Кислица 5.ua

По мнению Кислицы, наше государство имеет больше шансов на вступление именно в Североатлантический альянс, чем в Европейский Союз. Он также высказал убеждение, что Украина продолжит интеграцию в НАТО независимо от того, кто победит на выборах президента.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2023 году государство подаст заявку на вступление в Европейский Союз и получит План действий по членству в НАТО.

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