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Украина в ЕС и НАТО: стало известно о заслуге Путина

1.2тЧитать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин из-за своих действий стал главным двигателем Украины к Евросоюзу и НАТО.

Такую точку зрения выразил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью испанскому изданию El Mundo.

"Никто больше Путина не подталкивал Украину к ЕС и НАТО", – сообщил Кислица.

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По его мнению, вероятное будущее вступление Украины в НАТО не повлечет полномасштабной агрессии со стороны России.

"Я не думаю, что Россия начнет войну только потому, что кто-то вступает в НАТО. Посмотрите на Черногорию: было много истерики, но ничего больше", – отметил дипломат.

Сергей Кислица

Сергей Кислица

5.ua

По мнению Кислицы, наше государство имеет больше шансов на вступление именно в Североатлантический альянс, чем в Европейский Союз. Он также высказал убеждение, что Украина продолжит интеграцию в НАТО независимо от того, кто победит на выборах президента.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2023 году государство подаст заявку на вступление в Европейский Союз и получит План действий по членству в НАТО.

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Место
Украина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Признают Донбасс и Крым российскими так сразу Ната возьмёт укростан.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Обидно… Обидно, что замминистра иностранных дел Украины держит граждан своей страны за страдающих болезнью Альцгеймера идиотов. Хотя, возможно, таковым является сам Сергей Кислица, и его утверждения - не откровенная ложь, а чистосердечное заблуждение на фоне маразма с частичной утерей памяти. Как бы там ни было, у меня пока, слава Богу, с памятью проблем нет, и я прекрасно помню, когда именно начались внешнеполитические телодвижения Украины в сторону Североатлантического альянса. Охотно напомню Кислице хронологию событий: в 1991-м году Украина, фактически сразу после получения независимости, присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (позднее его переименовали в Совет евроатлантического партнёрства). Тогда, если кто не в курсе, Путин ещё не был президентом даже в мыслях Ельцина. В 1994-м, когда Украина (первой, кстати, среди стран СНГ) присоединилась к программе «Партнёрство ради мира», Путин тоже ещё не знал о том, что в будущем займёт пост руководителя страны. А в 2002-м году, когда Украина разработала и согласовала с НАТО "Индивидуальный план партнёрства", Владимир Владимирович хоть и сменил уже Ельцина, но чисто физически не успел ещё поиметь ни времени, ни возможностей как-либо и куда-либо подталкивать Украину. В 2005-м году (Россия всё ещё важнейший друг и партнёр для официального Киева) случилась, как известно, "Оранжевая революция", и у руля в Украине стал Виктор "Скарфейс" Ющенко, при котором сотрудничество с НАТО приобрело формат "ускоренного диалога", ставшего очередным шагом на пути вхождения Украины в Организацию Североатлантического договора. В начале 2008 года (подчеркну: ДО того, как Саакашвили открыл в себе гастрономическое влечение к галстукам! :)) Альянс получил письмо за подписями президента Украины Ющенко, премьер-министра Тимошенко и спикера парламента Яценюка с просьбой присоединить Украину к "Плану действий по членству в НАТО" (на саммите в Бухаресте в том же году украинская сторона, правда, получила отлуп от Германии и Франции, но на суть моего краткого исторического экскурса это не влияет). И только спустя 6 (!) лет, в 2014 году, случилось то, что украинскими политиками нынче принято называть "актом агрессии России против Украины" или даже "Российско-Украинской войной". ВОПРОС: зачем замминистра ставит телегу впереди лошади? Лет через 50, когда очевидцы вроде меня, окончательно вымрут, подобный мухлёж, вероятно, прокатит, но пока я и мне подобные живы, я бы на месте кислиц даже не заикался в подобном ключе - разоблачат и высмеют. А, возможно, даже побьют. :)
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Исаев Денис
Исаев Денис
Для вступления в НАТО Украине надо будет официально отказаться от Крыма и части Донбасса.
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