Украина в ЕС и НАТО: стало известно о заслуге Путина

Президент РФ Владимир Путин из-за своих действий стал главным двигателем Украины к Евросоюзу и НАТО.
Такую точку зрения выразил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью испанскому изданию El Mundo.
"Никто больше Путина не подталкивал Украину к ЕС и НАТО", – сообщил Кислица.
По его мнению, вероятное будущее вступление Украины в НАТО не повлечет полномасштабной агрессии со стороны России.
"Я не думаю, что Россия начнет войну только потому, что кто-то вступает в НАТО. Посмотрите на Черногорию: было много истерики, но ничего больше", – отметил дипломат.
Сергей Кислица
5.ua
По мнению Кислицы, наше государство имеет больше шансов на вступление именно в Североатлантический альянс, чем в Европейский Союз. Он также высказал убеждение, что Украина продолжит интеграцию в НАТО независимо от того, кто победит на выборах президента.
Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2023 году государство подаст заявку на вступление в Европейский Союз и получит План действий по членству в НАТО.
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