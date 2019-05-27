"Украина уже уступила": в США дали совет Зеленскому по поводу переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться довольно успешным дипломатом в будущих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение "Апострофу" высказал американский политолог Сэмюэл Чарап. Он уточнил, что есть вероятность того, что Путин и Зеленский могут начать контактировать напрямую.

"В конечном счете, кому-то надо договариваться с российским руководством, если этому человеку хочется урегулировать конфликт", – сказал политолог.

Владимир Путин и Владимир Зеленский Коллаж

По его словам, начать Зеленскому следует из многостороннего формата переговоров, но если продвижения по урегулированию будут, то двустороннего тоже не избежать.

"Не все политики были дипломатами до того, как они стали политиками. Ему есть над чем работать и надо быстро учиться. Но если будут хорошие советники и министры, которые подготовят встречу – тогда не стоит опасаться. Нужно с долей осторожности относиться к новому президенту, учитывая, кем он был раньше, что он никогда не вел переговоры с Путиным. Но исключать, что он будет успешным, нельзя", – добавил Чарап.

Сэмюэл Чарап Iz.ru

Он считает, что переговоры – это всегда торг, поэтому Зеленскому стоит заранее "определить красные линии – чем готовы торговать, а чем нет".

"На бумаге Украина уже уступила – особый статус ОРДЛО, принятие новой конституции, децентрализация, амнистия. Это есть в Минских соглашениях (пункт 11). По целому ряду причин это не реализовывалось", – уточнил политолог.

А самое главное, по мнению американца, когда есть договоренности, необходимо их выполнять, поэтому Зеленскому необходимо держать слово. "Но это не значит, что он сможет сразу урегулировать конфликт", – подитожил Чарап.

Как сообщал OBOZREVATEL:

идеолог партии "Слуга народа" сделал заявление о том, что президент Украины готов к диалогу с Россией с целью добиться прекращения боевых действий на Донбассе;

но сам Зеленский перед своим выступлением на IForum заявил журналистам, что отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

в то же время топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев считает переговоры об установлении мира на Донбассе невозможными.

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