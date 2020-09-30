Украина уже 26 лет без ядерного оружия: был ли другой путь и какую цену платим

Украина 26 лет назад отказалась от ядерного оружия, потенциал которого тогда был третьим в мире. Подписав Будапештский меморандум, Великобритания, США и Россия гарантировали нашему государству защиту.

Решение о безъядерном статусе до сих пор вызывает споры, особенно они обострились, когда агрессором против Украины выступила РФ, одна из подписантов. Какие еще были пути в вопросе разоружения, как работают международные договоренности сегодня и почему они не являются гарантией безопасности – читайте в материале OBOZREVATEL.

Гарантий безопасности не было, только обещания

Экс-министр экологии и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко рассказал OBOZREVATEL, что Рада, отказываясь от ядерного оружия, требовала других условий.

“Гарантии национальной безопасности в то время были предисловием полного ядерного разоружения страны. Именно поэтому во время ратификации СНВ-1 (договора о стратегических наступательных вооружениях. – Ред.) Рада приняла решение не 100% ядерного оружия выпускать, а только то количество, которое требовали условия этого договора для Советского Союза: 40% носителей и 36% ядерных боеголовок", – отметил он.

Затем, по его словам, президент Леонид Кравчук и министр иностранных дел Анатолий Зленко, вместо поиска стран, которые могли гарантировать Украине территориальную целостность, пошли традиционным путем.

"Начались поиски документа, который только давал обещания, что в случае нападения на Украину или других угроз, ядерные страны будут консультироваться, как нам помочь. Такие гарантии безопасности, которые называются Будапештским меморандумом, несомненно не являются тем документом, который требовала Рада, ратифицируя договор СНВ-1 и отказываясь от ядерного оружия", – объяснил Костенко.

По словам экс-министра, Украина до сих пор тратит деньги на переработку носителей ядерного оружия.

“На момент вступления в силу договора СНВ-1 5 декабря 1994 года на территории нашей страны находились около 5000 тактических и стратегических боеголовок. Так вот: это было не ядерное разоружение, а ядерное разорение. Потому что до сих пор из госбюджета Украины тратятся средства на переработку носителей стратегического твердотопливного оружия, которые находятся в Павлограде (город в Днепропетровской области, – Ред.)", – уточнил Костенко.

Костенко напомнил, что еще в 1992 году США советовали Украине двигаться к системе коллективной безопасности, которая работает в Украине и называется НАТО.

“Суть предложенного американцами пути в том, чтобы вместе с ними перерабатывать высокообогащенный уран ядерных боеголовок на топливо для атомных электростанций Украины. Такое сотрудничество в энергетической сфере привело бы нас к экономическому росту, социальному спокойствию и очень быстро в НАТО", – сказал политик.

Как вариант разумного ядерного разоружения, Костенко предложил сложить ядерные боеголовки в специальное хранилище, а затем постепенно от них избавляться на деньги Запада.

Варианта не подписывать не было

В комментарии OBOZREVATEL первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Будапештский меморандум надо было подписывать без вариантов, потому что оружие было изготовлено в России и возник вопрос контроля – ядерные боеголовки нужно менять, они не вечные.

"Поэтому у нас не было другого варианта. Правда, нужно отметить, что Будапештский меморандум написан так, что нет механизмов, как его применить. В нем сказаны очень правильные вещи – что государства из ядерного круга обеспечивают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Россия вообще отказалась от исполнения меморандума, а она не только один из подписантов, но и агрессор в данном случае по отношению к Украине. Если бы документ работал, против России должны были бы принять меры", – объяснил первый президент.

Кравчук считает, что нельзя поверхностно говорить о ядерном оружии и сыпать обвинениями, а нужно понимать международную ситуацию и то давление, которое оказывали на Украину. При этом он согласился, что его можно было "продать" дороже и на лучших условиях.

Отказ от ядерного оружия – не единственная ошибка Украины

Бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов назвал отказ от ядерного оружия стратегической ошибкой тогдашней власти, которая привела к катастрофическим последствиям.

Ошибочным он считает не только подписание Будапештского меморандума, но и последующие: сокращение армии, создание ЧФ РФ в Крыму, разрешение на пребывание в АРК российских войск, разоружение и разрушение оборонного потенциала нашей страны.

Подводя итоги, Турчинов объяснил, почему ответственность США и Великобритании за непредоставление поддержки Украине в противостоянии агрессору может быть только моральной.

“Уже во время подписания Будапештского меморандума они, пользуясь непутевостью украинской власти, сознательно вписали в договор вместо guarantees (гарантий) assurances (заверения). Когда я в феврале 2014 года обратился за военной помощью, мне объяснили, что юридически они не обязаны это делать. Нас поддержали политически и экономически, введя санкции, но оставили один на один с врагом. Украина с разрушенной экономикой и уничтоженным потенциалом в начале 2014 года самостоятельно противостояла ядерной России, которой передала все свои ядерные боеголовки", – заключил политик.