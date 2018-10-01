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Украина узаконила военное сотрудничество с Румынией

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Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 1 октября, подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок".

Закон устанавливает общие рамочные условия сотрудничества Украины и Румынии в сфере военных перевозок, сообщается на сайте главы страны.

"В частности, определяются сроки, органы, ответственные за военные перевозки, порядок организации, планирования и выполнения перевозок, запрещенные к перевозке грузы, максимальные сроки перевозок и тому подобное", - отмечает пресс-служба.

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Между Киевом и Бухарестом будет создана договорно-правовая база по осуществлению данного сотрудничества благодаря реализации этого документа. Также, реализовав закон, обе страны расширят в дальнейшем сотрудничество в сфере подобных перевозок.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Порошенко сделал пугающее заявление о агрессии РФ. Кремль, отметил президент, может устроить массивные авиационные нападения на Украину.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объекты
политикавоенная техника
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Очень неожиданно! Румыния практически аннексировала уже Буковину, и Порошенко не может не знать об этом! Там над домами реет румынский флаг, в сёлах общаются на румынском, школы румынские...Там ещё "круче", чем в Закарпатье!
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