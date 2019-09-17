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17 сентября • обновлено в 15:06
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Украина устроила демарш в ОБСЕ из-за "российского" Крыма

1.4т Читать материал на украинском

Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о "российском Крыме".

Об этом сообщает ATR. Таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: "Крым, Россия".

Сейчас проводятся консультации с партнерами относительно дальнейших действий.

Встреча ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве

Встреча ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве

ukrinform.ru

Новости
"Формула есть!" ОБСЕ озвучила идеальный план по освобождению Донбасса

Ранее главный редактор пропагандистских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ в Варшаве, назвала аннексированный Крым российским. После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

Как писал OBOZREVATEL, на открытии ежегодной встречи ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что аннексия Крыма Россией и оккупация части Донбаcса угрожает безопасности ОБСЕ.

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Тема
Аннексия Крыма
Тег
ОБСЕ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Рупировпли в панике сняв свои ссаные шпроварные подштаники.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Этих свидомитых выродков надо сажать в клетки ,а не за стол, эти долбаящуры кастрюляголовые только так понимат.
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Северг Олег
Северг Олег
Если это заклинание так успешно изгоняет нечистую силу нельзя ли с произнесение его начинать всё и везде ? Можно ли попросить российских официальных лиц любое своё выступление на западе начинать с этого ?
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