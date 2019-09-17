Украина устроила демарш в ОБСЕ из-за "российского" Крыма

Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о "российском Крыме".

Об этом сообщает ATR. Таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: "Крым, Россия".

Сейчас проводятся консультации с партнерами относительно дальнейших действий.

Встреча ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве ukrinform.ru

Ранее главный редактор пропагандистских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ в Варшаве, назвала аннексированный Крым российским. После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

Как писал OBOZREVATEL, на открытии ежегодной встречи ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что аннексия Крыма Россией и оккупация части Донбаcса угрожает безопасности ОБСЕ.

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